Раміна у нюдовому топі та лосинах показалася у своїй "найбільшій вазі"

Колишня дівчина співака Віталія Козловського, блогерка Раміна Есхакзай поділилася з фолловерами своїми параметрами та планами про схуднення.

Есхакзай зізналася, що перебуває у найбільшій вазі, але здаватися вона не збирається.

Раміна показала себе в обтислому топі та поспілкувалася з підписниками у сторіс в Instagram.

"Важу зараз майже 61 кілограм. Найбільша моя вага. Це тому, що я усе життя була на дефіциті. Кажуть, що так має бути. Спершу набираєш вагу, потім скидаєш", - розповіла Есхакзай.

Нормальна вага Раміни - 58 кілограмів фото з Instagram raminalalala

Блогерка зазначила, що цього разу вона не збирається здаватися та буде набирати вагу для повного відновлення організму, щоб потім легко схуднути.

Раміна також розкрила свої параметри та написала, що збирається займатися процесом поступово, щоб не повернутися до булімії, на яку вона колись страждала.

Не зважаючи на постійну боротьбу блогерки із зайвою вагою, відверті фото – невід’ємна частина фотоблогу Раміни. Колись Есхакзай показалася топлес та порівняла себе з Кім Кардашян.