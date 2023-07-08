Зінченки в молочних луках замилували сімейною ідилією і кумедним фото доньки

Український футболіст Олександр Зінченко, який нині з родиною живе у Лондоні та виступає за тамтешній "Арсенал", разом із дружиною, журналісткою Владою Щегловою та донькою Євою замилували сімейними фото.

На знімках футболіст поцілував животик вагітної дружини, а донька показала кумедну реакцію в очікуванні майбутнього брата або сестри.

"Коли розумієш, що потрібно буде ділитися своїми іграшками з кимось ще", - залишила підпис Влада.

Судячи з виразу обличчя, Єва повністю готова зустрічати майбутнього брата/сестру:)

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Нагадаємо, у травні Влада повідомила про другу вагітність. А нещодавно вона натякнула на стать майбутньої дитини.

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