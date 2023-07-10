"Вся в маму": донька Полякової з бойфрендом поцілувалися на камеру та показали непристойний жест

Дочка співачки Олі Полякової Маша Полякова показала романтичні (і не дуже) фото зі своїм бойфрендом Артуром.

На знімках дівчина поцілувалася з коханим і потикала факи у камеру.

Парочка регулярно постить контент у мережі і не приховує від публіки свої стосунки

"Культурна дівчинка. Вихована...", "вся у маму", "Маша, а що це за сморчок біля такої шикарної дівчини?", "жах. Навіщо показувати таке пальцем? Це, виходить, нам показує, хто фото дивиться? Якось негарно. Відписуюся", - прокоментували фото підписники.

Нагадаємо, це вже не перший раз, коли Полякова натикається на хейт підписників. У січні її захейтили за те, що вона вони з Артуром показували "трішки щасливе життя".

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Раніше Маша похизувалася сюрпризом від Артура, який він подарував їй через те, що вона його заї*ала.

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