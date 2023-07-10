Вайб вихідного дня: Шакіра оголила плечі в джинсовому корсеті. ФОТО

Марія Ткаченко 10 липня, 13:30

Співачка Шакіра, яка днями засвітилася на модному показі в Парижі, вирішила заїхати ще й до Великої Британії.

9-го липня зірка побувала на перегонах F1 British Grand Prix, де якраз змагався гонщик Льюїс Гамільтон, роман із яким їй приписують.

Свій лук для цієї події - шкіряні брюки та джинсовий корсет - 46-річна Шак продемонструвала в Instagram.

 
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фото Nicolas Gerardin з instagram шакіри

 
Співачка захопилася автоперегонами
 
Фото з Льюїсом Гамільтоном зірка, на жаль, не зробила
 
Артистка впакувала бюст у джинс
 
 
 

Нагадаємо, співачку та спортсмена в останні кілька місяців неодноразово помічали разом, але дружба між ним або щось більше, вони поки не кажуть. Що між цими двома відбувається, в червні пояснив інсайдер.

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