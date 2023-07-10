Онука Ротару у бікіні за $2 тисячі посвітила струнким тілом коло басейну. ФОТО

22-річна онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе у США і будує там модельну кар’єру, полюбляє демонструвати в Instagram любов до люксових брендів.

Вкотре вона довела це, запостивши сторіс у купальнику. Сумарна вартість бікіні та шовкової спіднички від Givenchy – $2070 (близько 76 тисяч гривень).

Євдокименко покрасувалася коло басейну

У сторіз Соня також висловила захоплення купальником і запевнила, що він її надихає

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Нагадаємо, раніше Соня демонструвала себе на пляжі на заході сонця з різних ракурсів.

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