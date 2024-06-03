Адель на концерті нецензурно вилаяла фаната за гомофобний вислів. Відео

Співачка Адель, знана своєю підтримкою ЛГБТ+ спільноти, вкотре довела, що готова відстоювати свої принцими навіть у конфліктах із власними фанами.

Один з таких інцидентів трапився днями під час виступу зірки у Лас-Вегасі. Як відомо, нині по світу відзначають Місяць прайду, тобто період, в який влаштовують заходи на підтримку прав та видимості LGBTIQA+. Так ось під час концерту хтось із зали крикнув: "Прайд відстій".

"Ти прийшов на мій грьобаний концерт, щоб сказати, що Прайд – відстій? Ти що, зовсім дурний? Не будь сміховинним. Якщо не знаєш, що сказати, то краще закрий рота, добре?", – відповіла вона.

Реклама:

До речі, Адель не єдина зірка, яка підтримує ЛГБТ+ спільноту . Зокрема, акторка Шарліз Терон, прем’єр Канади Джастін Трюдо, а також співак Рікі Мартін неодноразово бували на Прайд-ході, яку традиційно проводять у відповідний місяць.