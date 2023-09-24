Alina Pash із нагоди рівнодення оголилася просто неба. ФОТО
Співачка Alina Pash 23 вересня привітала своїх шанувальників з осіннім рівноденням. З нагоди цього астрономічного явища дівчина оголилася просто неба.
Відео Паш опублікувала у своєму Instagram.
На короткому ролику Аліна сидить на сонці у позі лотоса з оголеним бюстом, в бандані, сонцезахисних окулярах та з сережками у формі півмісяця. Волосся співачка заплела у дві коси.
"Happy Equinox! (Веселого рівнодення, - ред.)" - цим підписом Паш прикрила свої соски.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Паш відвідала фестиваль Burning Men у пустелі Блек-Рок та розповіла, що встигла виїхати звідти до злив.
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