Alina Pash із нагоди рівнодення оголилася просто неба. ФОТО

Юлія Леськова 24 вересня, 17:35

Співачка Alina Pash 23 вересня привітала своїх шанувальників з осіннім рівноденням. З нагоди цього астрономічного явища дівчина оголилася просто неба. 

Відео Паш опублікувала у своєму Instagram.

На короткому ролику Аліна сидить на сонці у позі лотоса з оголеним бюстом, в бандані, сонцезахисних окулярах та з сережками у формі півмісяця. Волосся співачка заплела у дві коси.

Аліна полюбляє з'являтися на публіці в екстравагантних образах

Аліна полюбляє з'являтися на публіці в екстравагантних образах

Фото з Instagram Alina Pash
Фото з Instagram Alina Pash

"Happy Equinox! (Веселого рівнодення, - ред.)" - цим підписом Паш прикрила свої соски. 

Нагадаємо, нещодавно Аліна Паш відвідала фестиваль Burning Men у пустелі Блек-Рок та розповіла, що встигла виїхати звідти до злив.

alina pash

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