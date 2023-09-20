"Амбасадор жіночності" Неплях посвітила вигинами та спіднім на гламурних ФОТО

Тетяна Сухачова 20 вересня, 17:58

Володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях, як ніхто інший знається на звабливому контенті.

Вкотре вона підтвердила це черговою порцією фото у своєму Instagram.

У сторіс Анна назвала себе амбасадором жіночності
У сторіс Анна назвала себе "амбасадором жіночності"
фото з Instagram

Для гарних кадрів красуня приміряла напівпрозору сукню, з-під якої посвітила спіднім.


Красуння попозувала в напівпрозорій обтислій сукні

Красуння попозувала в напівпрозорій обтислій сукні

фото з Instagram

Як відомо, Неплях від початку війни набрала 9 кілограм. Зі слів дівчини, це сталося через стрес. Водночас, комплексувати через це Анна не збирається, а навпаки закликає любити себе у будь-якій формі.

Анна посвітила спіднім, але лишила місце для фантазії

Анна посвітила спіднім, але лишила місце для фантазії

фото з Instagram
Неплях нещодавно показала результати схуднення

Неплях нещодавно показала результати схуднення

фото з Instagram

Нагаємо, нещодавно Неплях покрасувалася в образі Барбі, заради якого приміряла перуку блондинки.

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Неплях

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