Неплях у шкірянці та шортах-трусах виставила на камеру пишний бюст і звабливі стегна
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях кількістю і різноманітністю зйомок може поконкорувати хіба що з Дашею Квітковою.
Цього разу 29-річна Анна в топі та шортах-трусах вкотре наробила гарячих зухвалих фото.
Як відомо, Неплях не завжди цінувала та була впевнена у собі. Наприклад, у попередніх стосунках міс пережила аб’юз. Крім психологічного насильства було також і фізичне.
Нещодавно Анна розказувала, що відтепер дозволяє чоловікам робити поруч із собою.
Приєднуйтесь до дискусії