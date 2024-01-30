Неплях у шкірянці та шортах-трусах виставила на камеру пишний бюст і звабливі стегна

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях кількістю і різноманітністю зйомок може поконкорувати хіба що з Дашею Квітковою.

Цього разу 29-річна Анна в топі та шортах-трусах вкотре наробила гарячих зухвалих фото.

На початку повномасштабного вторгення Неплях важила на 15 кіло більше, ніж зараз фото iryna_rul_photographer

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Схоже, приблизно так виглядає кожний знімальний день міс

Як відомо, Неплях не завжди цінувала та була впевнена у собі. Наприклад, у попередніх стосунках міс пережила аб’юз. Крім психологічного насильства було також і фізичне.

Нещодавно Анна розказувала, що відтепер дозволяє чоловікам робити поруч із собою.





