Неплях у шкірянці та шортах-трусах виставила на камеру пишний бюст і звабливі стегна

Марія Мельник 30 січня, 14:30

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях кількістю і різноманітністю зйомок може поконкорувати хіба що з Дашею Квітковою.

Цього разу 29-річна Анна в топі та шортах-трусах вкотре наробила гарячих зухвалих фото.

На початку повномасштабного вторгення Неплях важила на 15 кіло більше, ніж зараз

На початку повномасштабного вторгення Неплях важила на 15 кіло більше, ніж зараз

фото iryna_rul_photographer


Схоже, приблизно так виглядає кожний знімальний день міс

Схоже, приблизно так виглядає кожний знімальний день міс

Як відомо, Неплях не завжди цінувала та була впевнена у собі. Наприклад, у попередніх стосунках міс пережила аб’юз. Крім психологічного насильства було також і фізичне.

Нещодавно Анна розказувала, що відтепер дозволяє чоловікам робити поруч із собою.

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Неплях

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