58-річна Ахат оголила живіт на сонячному фото з песиком

58-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат часто демонструє свого песика породи мультіпу на прізвиська Бейбі.

Черговою милою світлиною з пухнастиком артистка виклала до свого Instagram, продемонструвавши відпочинок на природі.

"Просто я, моя Бейбі, трохи квітів і друзі за кадром", – лаконічно написала зірка.

Співачка потішила фанів новою світлиною фото з instagram Ассії Ахат

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Як відомо, Ахат живе у Маямі. Звідти вона періодично приїздить до України та, власне, Києва. Його, до речі, співачка, попри проживання у США, називає своїм домом.

Нагадаємо, Ахат полюбляє демонструвати підтягнуту фігуру, яку підтримує не лише спортом, але і детоксом.