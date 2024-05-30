58-річна Ахат оголила живіт на сонячному фото з песиком
58-річна співачка та скрипалька Ассія Ахат часто демонструє свого песика породи мультіпу на прізвиська Бейбі.
Черговою милою світлиною з пухнастиком артистка виклала до свого Instagram, продемонструвавши відпочинок на природі.
"Просто я, моя Бейбі, трохи квітів і друзі за кадром", – лаконічно написала зірка.
Як відомо, Ахат живе у Маямі. Звідти вона періодично приїздить до України та, власне, Києва. Його, до речі, співачка, попри проживання у США, називає своїм домом.
Нагадаємо, Ахат полюбляє демонструвати підтягнуту фігуру, яку підтримує не лише спортом, але і детоксом.
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