Не залишила місця для уяви: дружина Каньє Веста в Італії прогулялася у сміливому боді. Фото

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29-річна дружина скандального репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі знову епатувала публіку своїм відвертим луком для прогулянки і Італії.

Для виходу на люди у Прато Сенсорі обрала відверте боді молочного кольору з вирізами по боках, з яких було прекрасно видно стегна та бюст дружини одіозного виконавця.

Свій образ вона доповнила босоніжками на масивних підборах.

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Нагадаємо, подейкують, що Б'янка Сенсорі серйозно боїться, що чоловік примусить її зніматися у порнофільмах.

Як відомо, інсайдери не раз говорили, що Каньє Вест взяв під контроль життя Б'янки, й саме він диктує їй у що одягатися та що їсти.