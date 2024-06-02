Не залишила місця для уяви: дружина Каньє Веста в Італії прогулялася у сміливому боді. Фото

Юлія Леськова 2 червня, 16:07
Каньє Вест з Б'янкою Сенсорі
Фото Getty Images

29-річна дружина скандального репера Каньє Веста, архітекторка Б'янка Сенсорі знову епатувала публіку своїм відвертим луком для прогулянки і Італії.

Для виходу на люди у Прато Сенсорі обрала відверте боді молочного кольору з вирізами по боках, з яких було прекрасно видно стегна та бюст дружини одіозного виконавця.

Свій образ вона доповнила босоніжками на масивних підборах.


Нагадаємо, подейкують, що Б'янка Сенсорі серйозно боїться, що чоловік примусить її зніматися у порнофільмах.

Як відомо, інсайдери не раз говорили, що Каньє Вест взяв під контроль життя Б'янки, й саме він диктує їй у що одягатися та що їсти.

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Каньє Вест
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