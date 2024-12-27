Christmas dinner в ресторані "Прага". Фото

У святковій атмосфері, наповненій теплом та радістю, відбулася незабутня Різдвяна вечеря в ресторані "Прага".

Гості зібралися разом зі своїми родинами, щоб відзначити одне з найважливіших свят року, насолоджуючись не тільки смачними стравами, але й музикою, ароматами та особливими моментами.

Цього року святкова вечеря стала ще більш особливою завдяки живому виступу Gospel Choir. Запальні пісні у виконанні хорового колективу створили справжню магію та налаштували всіх на святковий лад. Гості не могли втриматись від аплодисментів та приєднувались до музичного супроводу, створюючи атмосферу єднання і радості.

Також, учасники вечора мали можливість познайомитись із колекцією Fil d'Or від французького нішевого бренду LM Parfums, що підносить моду до рівня мистецтва, де витончені, спокусливі аромати втілюють ауру дефіле.

Не обійшлося й без традиційних святкових страв. Гостей пригощали ароматною кутею, індичкою, та ігристим вином CHANDON. Вишукані страви, спеціально приготовані для цього вечора, стали справжнім епіцентром гастрономічного задоволення.

Фото зона з різдвяними декораціями дозволила кожному гостю залишити на пам’ять яскраві світлини. Усі учасники вечора отримали приємні подарунки від організаторів та партнерів заходу: аромати від французького нішевого бренду LM Parfums, подарункові сертифікати від INDOPOSHIV, подарунки від салону сучасного сервірування TWLV, сертифікати від Sandler Wellness Center, набори від MURÁN - це італійський нішевий трихологічний догляд для волосся з власною глибокою філософією.

Український бренд із французьким серцем AMOURSKY подарував парфумований догляд за тілом, зволожуючий лосьйон колекції DÉBUT.

Різдвяна вечеря в ресторані "Прага" стала чудовою можливістю для всіх гостей провести час у колі близьких, насолодитися атмосферою свята і створити незабутні спогади та загадати одне велике бажання для всіх нас – перемога України!