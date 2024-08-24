Чи добре ви знаєте український шоубізнес: тест до 33-го Дня Незалежності

24 серпня - День Незалежності України, головне державне свято. Протягом 33 років наша країна формує свою культуру та запалює нові зірки.

ТаблоID пропонує перевірити, чи добре ви знаєте український шоубізнес. 33 цікавих питання, які розкажуть історії знаменитостей від "Території А" та "Червоної Рути" до сучасної сцени та хіт-парадів. Результатами обов’язково діліться у коментарях.

1/33 Як називався популярний музичний фестиваль для молодих виконавців, який заснували ще у 1989 році? "Червона рута" Фестиваль "Червона рута" був заснований у 1989 році. Він дав початок новій музичній культурі в Україні та відкривав молодих співаків.

"Таврійські ігри" Фестиваль "Червона рута" був заснований у 1989 році. Він дав початок новій музичній культурі в Україні та відкривав молодих співаків.

"Весняні надії" Фестиваль "Червона рута" був заснований у 1989 році. Він дав початок новій музичній культурі в Україні та відкривав молодих співаків.



2/33 Яку назву мав гурт, у складі якого Ірина Білик співала на початку своєї кар’єри? "Нова" Гурт, у якому співала Ірина Білик, мав назву "Цей дощ надовго". Його заснували учасники іншого бенду - "Аякс", куди входив і теперішній продюсер Юрій Нікітін.

"Так просто" Гурт, у якому співала Ірина Білик, мав назву "Цей дощ надовго". Його заснували учасники іншого бенду - "Аякс", куди входив і теперішній продюсер Юрій Нікітін.

"Цей дощ надовго" Гурт, у якому співала Ірина Білик, мав назву "Цей дощ надовго". Його заснували учасники іншого бенду - "Аякс", куди входив і теперішній продюсер Юрій Нікітін.



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3/33 "Воплі Відоплясова" були засновані 40 років тому. Звідки походить назва гурту? Від прізвища одного з учасників гурту Відоплясов - герой повістей Достоєвського, який захоплювався літературою. Свої оповідки він називав "Воплями". Звідси і назва гурту.

Випадкова вигадка Олега Скрипки Відоплясов - герой повістей Достоєвського, який захоплювався літературою. Свої оповідки він називав "Воплями". Звідси і назва гурту.

Від імені одного літературного героя Відоплясов - герой повістей Достоєвського, який захоплювався літературою. Свої оповідки він називав "Воплями". Звідси і назва гурту.



4/33 Олександр Пономарьов першим представляв Україну на Євробаченні. Яке місце він посів на конкурсі? 12 У 2003 році Олександр Пономарьов першим представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Він виконав пісню "Hasta La Vista". Тоді співак набрав 30 балів і зайняв 14 місце.

14 У 2003 році Олександр Пономарьов першим представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Він виконав пісню "Hasta La Vista". Тоді співак набрав 30 балів і зайняв 14 місце.

23 У 2003 році Олександр Пономарьов першим представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Він виконав пісню "Hasta La Vista". Тоді співак набрав 30 балів і зайняв 14 місце.



5/33 Де Камалія знімала один зі своїх перших кліпів на пісню "В стилі техно"? В горах Кліп на пісню "В стилі техно" молода виконавиця Камалія знімала в метро. Це було досить "оригінальне" на той час режисерське рішення. З цією відеороботою вона потрапила до "Території А".

В метро Кліп на пісню "В стилі техно" молода виконавиця Камалія знімала в метро. Це було досить "оригінальне" на той час режисерське рішення. З цією відеороботою вона потрапила до "Території А".

В депо Кліп на пісню "В стилі техно" молода виконавиця Камалія знімала в метро. Це було досить "оригінальне" на той час режисерське рішення. З цією відеороботою вона потрапила до "Території А".



6/33 Кого можна вважати першою поп-зіркою незалежної України, яка свого часу виступала із сестрою-зрадницею? Ірину Філатову Ірина Осауленко (Руся) - дівоче прізвище якої Поривай, вважають першою поп-зіркою. На початку 90-х вона співала разом зі своєю сестрою Наташею Корольовою, яка зараз живе в Росії. За декілька років Ірина переїхала до США і залишила вакантним місце поп-зірки.

Ірину Осауленко Ірина Осауленко (Руся) - дівоче прізвище якої Поривай, вважають першою поп-зіркою. На початку 90-х вона співала разом зі своєю сестрою Наташею Корольовою, яка зараз живе в Росії. За декілька років Ірина переїхала до США і залишила вакантним місце поп-зірки.

Оксану Білозір Ірина Осауленко (Руся) - дівоче прізвище якої Поривай, вважають першою поп-зіркою. На початку 90-х вона співала разом зі своєю сестрою Наташею Корольовою, яка зараз живе в Росії. За декілька років Ірина переїхала до США і залишила вакантним місце поп-зірки.



7/33 Який український гурт став єдиним, який потрапив на "першу кнопку" радянського телебачення? "Брати Гадюкіни" Гурт "Брати Гадюкіни" потрапив на "першу кнопку" радянського телебачення. Його музиканти виступили на "Різдвяних зустрічах", куди їх запросила Алла Пугачова.

"Сестричка Віка" Гурт "Брати Гадюкіни" потрапив на "першу кнопку" радянського телебачення. Його музиканти виступили на "Різдвяних зустрічах", куди їх запросила Алла Пугачова.

"Аква Віта" Гурт "Брати Гадюкіни" потрапив на "першу кнопку" радянського телебачення. Його музиканти виступили на "Різдвяних зустрічах", куди їх запросила Алла Пугачова.



8/33 На якому каналі виходив перший музичний хіт-парад "Територія А"? УТ-1 "Територія А" виходила на телеканалі ICTV. Це був перший щоденний хіт-парад в історії українського телебачення.

1+1 "Територія А" виходила на телеканалі ICTV. Це був перший щоденний хіт-парад в історії українського телебачення.

ICTV "Територія А" виходила на телеканалі ICTV. Це був перший щоденний хіт-парад в історії українського телебачення.



9/33 Хто спочатку входив до складу популярного гурту "Аква Віта"? Ігор Балан та Наталя Лучнікова Спочатку до складу гурту "Аква Віта" входили Наталя Лучнікова та Ігор Балан, який у 1993 заснував гурт. Уперше музиканти виступили на дні міста Кропивницький (колишній Кіровоград).

Ігор Балан та Ірина Філатова Спочатку до складу гурту "Аква Віта" входили Наталя Лучнікова та Ігор Балан, який у 1993 заснував гурт. Уперше музиканти виступили на дні міста Кропивницький (колишній Кіровоград).

Ігор Балан та Олена Титаренко Спочатку до складу гурту "Аква Віта" входили Наталя Лучнікова та Ігор Балан, який у 1993 заснував гурт. Уперше музиканти виступили на дні міста Кропивницький (колишній Кіровоград).



10/33 Який гурт почав першим грати у стилі синті-попу та альтернативної електроніки? "Скрябін" "Скрябін" - перший україномовний гурт, який грав у жанрі синті-попу та альтернативної електроніки. Його незмінним лідером залишався Андрій Кузьменко.

"Океан Ельзи" "Скрябін" - перший україномовний гурт, який грав у жанрі синті-попу та альтернативної електроніки. Його незмінним лідером залишався Андрій Кузьменко.

"Тартак" "Скрябін" - перший україномовний гурт, який грав у жанрі синті-попу та альтернативної електроніки. Його незмінним лідером залишався Андрій Кузьменко.



11/33 Яку другу освіту має співак EL Kравчук? Економічну EL Кравчук навчався у музичному училищі імені Глієра. Але цього йому виявилося замало, тому він вступив до Університету імені Драгоманова на історичний факультет.

Медичну EL Кравчук навчався у музичному училищі імені Глієра. Але цього йому виявилося замало, тому він вступив до Університету імені Драгоманова на історичний факультет.

Історичну EL Кравчук навчався у музичному училищі імені Глієра. Але цього йому виявилося замало, тому він вступив до Університету імені Драгоманова на історичний факультет.



12/33 Ким спочатку "працювала" провідниця Вєрка, яку у 90-х показував Андрій Данилко? Дресирувальницею Спочатку Вєрка Сердючка - образ, який придумав Андрій Данилко - була продавчинею. Згодом актор змінив її амплуа.

Кондукторкою Спочатку Вєрка Сердючка - образ, який придумав Андрій Данилко - була продавчинею. Згодом актор змінив її амплуа.

Продавчинею Спочатку Вєрка Сердючка - образ, який придумав Андрій Данилко - була продавчинею. Згодом актор змінив її амплуа.



13/33 Що сталося із записом першого студійного альбому "Ла-ла-ла" Наталії Могилевської? Його вкрали За деякими повідомленнями, запис першого студійного альбому "Ла-ла-ла" Наталії Могилевської вкрали під час пограбування авто. Тому він вийшов влітку 1997 року.

Не встигли записати усі пісні За деякими повідомленнями, запис першого студійного альбому "Ла-ла-ла" Наталії Могилевської вкрали під час пограбування авто. Тому він вийшов влітку 1997 року.

Співачка передумала його випускати За деякими повідомленнями, запис першого студійного альбому "Ла-ла-ла" Наталії Могилевської вкрали під час пограбування авто. Тому він вийшов влітку 1997 року.



14/33 На яку пісню Тіна Кароль відзняла перший кліп після участі у "Новій хвилі"? "Пупсик" "Вище хмар" - пісня, яка тепер звучить українською. Саме на неї Тіна Кароль зняла свою першу відеороботу.

"Выше облаков" "Вище хмар" - пісня, яка тепер звучить українською. Саме на неї Тіна Кароль зняла свою першу відеороботу.

"Show me you love" "Вище хмар" - пісня, яка тепер звучить українською. Саме на неї Тіна Кароль зняла свою першу відеороботу.



15/33 Хореографом у якому телепроєкті був Дмитро Коляденко? "Танці із зірками" Дмитро Коляденко був хореографом номерів учасників проєкту "Шанс". Потім він виступив там 1 квітня, як учасник і це дало поштовх до його співочої кар’єри.

"Шанс" Дмитро Коляденко був хореографом номерів учасників проєкту "Шанс". Потім він виступив там 1 квітня, як учасник і це дало поштовх до його співочої кар’єри.

"Танцюють всі" Дмитро Коляденко був хореографом номерів учасників проєкту "Шанс". Потім він виступив там 1 квітня, як учасник і це дало поштовх до його співочої кар’єри.



16/33 Яке справжнє ім’я у співачки Асії Ахат? Інеса Данилова Справжнє ім’я Асії Ахат - Інеса Данилова. Коли вона потрапила до шоубізнесу, їй порекомендували взяти псевдонім. Астрологиня вирахувала, яке ім’я має принести Ахат удачу і воно навіть записано у паспорті скрипальки.

Ванесса Ахат Справжнє ім’я Асії Ахат - Інеса Данилова. Коли вона потрапила до шоубізнесу, їй порекомендували взяти псевдонім. Астрологиня вирахувала, яке ім’я має принести Ахат удачу і воно навіть записано у паспорті скрипальки.

Ася Данилова Справжнє ім’я Асії Ахат - Інеса Данилова. Коли вона потрапила до шоубізнесу, їй порекомендували взяти псевдонім. Астрологиня вирахувала, яке ім’я має принести Ахат удачу і воно навіть записано у паспорті скрипальки.



17/33 У якому віці Джамала записала свій перший альбом? 9 років Джамала рано почала займатися музикою. Вже у 9 років вона записала свій перший альбом із 12 дитячих пісень.

15 років Джамала рано почала займатися музикою. Вже у 9 років вона записала свій перший альбом із 12 дитячих пісень.

21 рік Джамала рано почала займатися музикою. Вже у 9 років вона записала свій перший альбом із 12 дитячих пісень.



18/33 У чийому балеті танцював Дмитро Монатік до популярності? Ірини Білик До того, як займатися музикою, Дмитро Монатік працював у балеті Наталії Могилевської. Вона помітила перспективного хлопця на кастингу другого сезону "Фабрики зірок". Для Дмитра це був шанс пробитися і йти до омріяної співочої кар’єри.

Наталії Могилевської До того, як займатися музикою, Дмитро Монатік працював у балеті Наталії Могилевської. Вона помітила перспективного хлопця на кастингу другого сезону "Фабрики зірок". Для Дмитра це був шанс пробитися і йти до омріяної співочої кар’єри.

Тіни Кароль До того, як займатися музикою, Дмитро Монатік працював у балеті Наталії Могилевської. Вона помітила перспективного хлопця на кастингу другого сезону "Фабрики зірок". Для Дмитра це був шанс пробитися і йти до омріяної співочої кар’єри.



19/33 Який гурт продав понад мільйон дисків на території України? "Друга ріка" "Океан Ельзи" - один із найвідоміших і найуспішніших українських гуртів. На території України продано понад мільйон їхніх дисків.

"Океан Ельзи" "Океан Ельзи" - один із найвідоміших і найуспішніших українських гуртів. На території України продано понад мільйон їхніх дисків.

"Антитіла" "Океан Ельзи" - один із найвідоміших і найуспішніших українських гуртів. На території України продано понад мільйон їхніх дисків.



20/33 Хто був першими ведучими ранкового шоу "Підйом"? Сергій Притула та Ольга Фреймут Першими ведучими "Підйому" були Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов. У 2001 році вони стали найпопулярнішою телевізійною парою за опитуванням одного видання.

Юрій Горбунов і Маша Єфросиніна Першими ведучими "Підйому" були Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов. У 2001 році вони стали найпопулярнішою телевізійною парою за опитуванням одного видання.

Оля Цибульська і Андрій Шабанов Першими ведучими "Підйому" були Маша Єфросиніна та Юрій Горбунов. У 2001 році вони стали найпопулярнішою телевізійною парою за опитуванням одного видання.



21/33 Кого вважають "піонерами" українського хіп-хопу? ТНМК Гурт "Танок на майдані Конго" вважають "піонерами" українського хіп-хопу. Його назва присвячена площі Конго в Новому Орлеані, яка вважається меккою цього стилю музики.

"Світязь" Гурт "Танок на майдані Конго" вважають "піонерами" українського хіп-хопу. Його назва присвячена площі Конго в Новому Орлеані, яка вважається меккою цього стилю музики.

"Цвіт кульбаби" Гурт "Танок на майдані Конго" вважають "піонерами" українського хіп-хопу. Його назва присвячена площі Конго в Новому Орлеані, яка вважається меккою цього стилю музики.



22/33 Яке музичне шоу найдовше виходило на українському телебаченні 2000-х? "Шанс" "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком є одним із найдовших українських музичних шоу за часом виходу. Воно тривало біля 20 років і налічувало понад 1000 випусків.

"Фабрика зірок" "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком є одним із найдовших українських музичних шоу за часом виходу. Воно тривало біля 20 років і налічувало понад 1000 випусків.

"Караоке на майдані" "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком є одним із найдовших українських музичних шоу за часом виходу. Воно тривало біля 20 років і налічувало понад 1000 випусків.



23/33 Яке вокальне шоу має унікальний український формат? "Голос країни" Музичний телепроєкт "Шанс", перший випуск якого вийшов у 2003 році, є оригінальним українським форматом. Воно було продовженням "Караоке на майдані" Ігоря Кондратюка.

"Співають всі" Музичний телепроєкт "Шанс", перший випуск якого вийшов у 2003 році, є оригінальним українським форматом. Воно було продовженням "Караоке на майдані" Ігоря Кондратюка.

"Шанс" Музичний телепроєкт "Шанс", перший випуск якого вийшов у 2003 році, є оригінальним українським форматом. Воно було продовженням "Караоке на майдані" Ігоря Кондратюка.



24/33 Хто написав пісню "Ялта" для Дзідзьо, яка допомогла здобути йому популярність? Михайло Хома Андрій Кузьменко написав пісню "Ялта" і завдяки йому Дзідзьо отримав шалену популярність. Крім того Кузьма продюсував гурт DZIDZIO.

Андрій Кузьменко Андрій Кузьменко написав пісню "Ялта" і завдяки йому Дзідзьо отримав шалену популярність. Крім того Кузьма продюсував гурт DZIDZIO.

Олександр Пономарьов Андрій Кузьменко написав пісню "Ялта" і завдяки йому Дзідзьо отримав шалену популярність. Крім того Кузьма продюсував гурт DZIDZIO.



25/33 Скільки годин гурт "Бумбокс" витратив на запис свого першого альбому "Меломанія"? 22 години На запис альбому гурт витратив 22 години. "Меломанія" вийшла у 2005 році.

33 години На запис альбому гурт витратив 22 години. "Меломанія" вийшла у 2005 році.

41 годину На запис альбому гурт витратив 22 години. "Меломанія" вийшла у 2005 році.



26/33 Скільки суконь було на першому весіллі Аліни Гросу? 4 У червні 2019 року Аліна Гросу одружилася з Олександром Комковим. Під час гучного весілля вона змінила 4 сукні. Однак за декілька місяців подружжя розійшлося.

5 У червні 2019 року Аліна Гросу одружилася з Олександром Комковим. Під час гучного весілля вона змінила 4 сукні. Однак за декілька місяців подружжя розійшлося.

6 У червні 2019 року Аліна Гросу одружилася з Олександром Комковим. Під час гучного весілля вона змінила 4 сукні. Однак за декілька місяців подружжя розійшлося.



27/33 Хто з українських артисток зняв реаліті-шоу про свою вагітність? Оля Полякова "Привіт, декрет" - таку назву мало шоу Олі Полякової, в якому вона знімалася вагітною другою дитиною.

Джамала "Привіт, декрет" - таку назву мало шоу Олі Полякової, в якому вона знімалася вагітною другою дитиною.

Ірина Федишин "Привіт, декрет" - таку назву мало шоу Олі Полякової, в якому вона знімалася вагітною другою дитиною.



28/33 Як називався гурт, який створили колишні музиканти "Океану Ельзи" Юрій Хусточка і Дмитро Шуров? "Platina" У 2004 році з’явився гурт "Esthetic Education". До його складу увійшли бас-гітарист Юрій Хусточка, клавішник Дмитро Шуров та вокаліст Луї Франк.

"Entree" У 2004 році з’явився гурт "Esthetic Education". До його складу увійшли бас-гітарист Юрій Хусточка, клавішник Дмитро Шуров та вокаліст Луї Франк.

"Esthetic Education" У 2004 році з’явився гурт "Esthetic Education". До його складу увійшли бас-гітарист Юрій Хусточка, клавішник Дмитро Шуров та вокаліст Луї Франк.



29/33 Яка популярна нині співачка перемогла у першому сезоні " Фабрики зірок " ? Оля Цибульська У першому сезоні "Фабрики зірок" перемогла Оля Цибульська разом із Олександром Бодянським. Однак досить швидко пара розпалася. Оля побудувала успішну сольну кар’єру.

MamaRika У першому сезоні "Фабрики зірок" перемогла Оля Цибульська разом із Олександром Бодянським. Однак досить швидко пара розпалася. Оля побудувала успішну сольну кар’єру.

Даша Астаф’єва У першому сезоні "Фабрики зірок" перемогла Оля Цибульська разом із Олександром Бодянським. Однак досить швидко пара розпалася. Оля побудувала успішну сольну кар’єру.



30/33 З ким змагалася Наталя Могилевська у фіналі першого сезону шоу " Танці із зірками " ? Віталієм Козловським У першому сезоні "Танців із зірками" переміг нинішній президент України і колишній комік Володимир Зеленський. А от Наталя Могилевська зайняла друге місце. Згодом співачка ще 2 рази брала участь у шоу.

Олегом Скрипкою У першому сезоні "Танців із зірками" переміг нинішній президент України і колишній комік Володимир Зеленський. А от Наталя Могилевська зайняла друге місце. Згодом співачка ще 2 рази брала участь у шоу.

Володимиром Зеленським У першому сезоні "Танців із зірками" переміг нинішній президент України і колишній комік Володимир Зеленський. А от Наталя Могилевська зайняла друге місце. Згодом співачка ще 2 рази брала участь у шоу.



31/33 Яка співачка перемогла у шоу " Американський шанс " ? Надя Дорофєєва MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія Кочетова, перемогла у шоу "Американський шанс". Після вона взяла собі псевдонім Еріка.

MamaRika MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія Кочетова, перемогла у шоу "Американський шанс". Після вона взяла собі псевдонім Еріка.

Олена Тополя MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія Кочетова, перемогла у шоу "Американський шанс". Після вона взяла собі псевдонім Еріка.



32/33 Який український артист став першим, хто отримав премію MTV Europe Music Awards? Гайтана У 2007 році співачка Lama стала кращим українським виконавцем MTV Europe Music Awards. Вона обійшла, зокрема, Гайтану та гурти "Океан Ельзи" та "Воплі Відоплясова".

Lama У 2007 році співачка Lama стала кращим українським виконавцем MTV Europe Music Awards. Вона обійшла, зокрема, Гайтану та гурти "Океан Ельзи" та "Воплі Відоплясова".

Катя Chilly У 2007 році співачка Lama стала кращим українським виконавцем MTV Europe Music Awards. Вона обійшла, зокрема, Гайтану та гурти "Океан Ельзи" та "Воплі Відоплясова".

