Чи добре ви знаєте український шоубізнес: тест до 33-го Дня Незалежності
24 серпня - День Незалежності України, головне державне свято. Протягом 33 років наша країна формує свою культуру та запалює нові зірки.
ТаблоID пропонує перевірити, чи добре ви знаєте український шоубізнес. 33 цікавих питання, які розкажуть історії знаменитостей від "Території А" та "Червоної Рути" до сучасної сцени та хіт-парадів. Результатами обов’язково діліться у коментарях.
Як називався популярний музичний фестиваль для молодих виконавців, який заснували ще у 1989 році?
Яку назву мав гурт, у складі якого Ірина Білик співала на початку своєї кар’єри?
"Воплі Відоплясова" були засновані 40 років тому. Звідки походить назва гурту?
Олександр Пономарьов першим представляв Україну на Євробаченні. Яке місце він посів на конкурсі?
Де Камалія знімала один зі своїх перших кліпів на пісню "В стилі техно"?
Кого можна вважати першою поп-зіркою незалежної України, яка свого часу виступала із сестрою-зрадницею?
Який український гурт став єдиним, який потрапив на "першу кнопку" радянського телебачення?
На якому каналі виходив перший музичний хіт-парад "Територія А"?
Хто спочатку входив до складу популярного гурту "Аква Віта"?
Який гурт почав першим грати у стилі синті-попу та альтернативної електроніки?
Яку другу освіту має співак EL Kравчук?
Ким спочатку "працювала" провідниця Вєрка, яку у 90-х показував Андрій Данилко?
Що сталося із записом першого студійного альбому "Ла-ла-ла" Наталії Могилевської?
На яку пісню Тіна Кароль відзняла перший кліп після участі у "Новій хвилі"?
Хореографом у якому телепроєкті був Дмитро Коляденко?
Яке справжнє ім’я у співачки Асії Ахат?
У якому віці Джамала записала свій перший альбом?
У чийому балеті танцював Дмитро Монатік до популярності?
Який гурт продав понад мільйон дисків на території України?
Хто був першими ведучими ранкового шоу "Підйом"?
Кого вважають "піонерами" українського хіп-хопу?
Яке музичне шоу найдовше виходило на українському телебаченні 2000-х?
Яке вокальне шоу має унікальний український формат?
Хто написав пісню "Ялта" для Дзідзьо, яка допомогла здобути йому популярність?
Скільки годин гурт "Бумбокс" витратив на запис свого першого альбому "Меломанія"?
Скільки суконь було на першому весіллі Аліни Гросу?
Хто з українських артисток зняв реаліті-шоу про свою вагітність?
Як називався гурт, який створили колишні музиканти "Океану Ельзи" Юрій Хусточка і Дмитро Шуров?
Яка популярна нині співачка перемогла у першому сезоні "Фабрики зірок"?
З ким змагалася Наталя Могилевська у фіналі першого сезону шоу "Танці із зірками"?
Яка співачка перемогла у шоу "Американський шанс"?
Який український артист став першим, хто отримав премію MTV Europe Music Awards?
Якого зросту Оля Полякова?
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