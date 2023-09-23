"Олімпійська богиня": Білодід похизувалася довгими ногами у цяткованому міні. ФОТО

Дзюдоїстка та олімпійська призерка Дар'я Білодід у короткій сукні похизувалася своїми довгими та підтягнутими ногами. Дівчина позувала перед камерою на червоному тлі.

Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Instagram.

На знімку красуня позує у цяткованому короткому платті з довгими рукавами. На ногах у дівчини білі туфлі на високих підборах. Образ спортсменка довершила білою сумочкою в тон взуття та сережками.

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"Бажаю всім гарних вихідних", - написала дівчина під фото.

У коментарях шанувальники Дар'ї зробили їй чимало компліментів та назвали "Олімпійською богинею".

Нагадаємо, нещодавно Білодід позувала перед дзеркалом люксового бутика та хизувалася взуттям відомого бренду.







