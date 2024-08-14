"Вайб Міконоса": Білодід у рожевому міні посвітили засмаглими ногами на відпочинку

Марія Мельник 14 серпня, 15:30
Білодід у сукні з декольте

Білодід у декольтованому рожевому попозувала на Міконосі

23-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка поступилася у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024, відновлюється після змагань у Греції.

І хоча у спорті цьогоріч дівчина зазнала поразки, останні тижні літа вона вирішила провести яскраво і гарно.

Білодід у рожевому міні посвітила довгими засмаглими ногами на сонячному острові.


"Вайб Міконоса", - коротко підписала фото Дар’я.

Білодід посвітила довгими ногами

До речі, 49-річна мама дівчини виглядає не менш спортивно і жіночно. Зрозуміло, в кого пішла Дар’я

спортсменка Білодід в міні

Щоби мати таку форму, Білодід поєднує спорт і правильне харчування

Нагадаємо, тиждень тому спортсменка у купальнику і сіточці позувала на пляжі у Греції.

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