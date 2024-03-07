Імбир, черрі та лайм: Квіткова показала, як приготувати корисні смузі та авокадотост. Відео

Блогерка Даша Квіткова, яка після народження первістка Лева демонструвала вражаюче схуднення, поділилася кількома рецептами зі свого раціону.

У своєму Instagram вона виклала покроковий відеогайд з приготування авокадотосту та корисного смузі.

Для першого вам знадобиться: авокадо, тунець у власному соку, томати черрі, сік лайму та хліб або хлібці, на які готову заправку можна буде викласти. Усі компоненти крім хліба треба нарізати дрібними кубиками, додати спецій за смаком, заправити соком цитрусу та викласти на хліб.

Готову суміш викласти на хліб скрін з відео

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Натомість, для смузі вам знадобиться яблуко, селера, огірок, сік лайма та імбир. Овочі та фрукт нарізати кубиками та закинути в блендер. Корінь імбиру натерти за смаком і полити усю суміш соком половини лайма. Перебити в блендері до однорідної маси і смакувати з тостом.

Квіткова поділилася рецептом смузі скрін з Instagram

Імбир додати за смаком скрін з Instagram

Сік половини лайма додати у мамому кінці скрін з відео

Як зазначила блогерка, єдиний мінус рецепту – довго відмивати блендер скрін з Instagram

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