61-річна Мур у вишуканій масці оголила плечі на маскараді Cartier. Фото

61-річна зірка обрала чорну елегантну маску з блискітками фото з Instagram Демі Мур

61-річна американська актриса Демі Мур відвідала вишукану вечірку ювелірного бренду Cartier, світлинами з якої поділилася у своєму Instagram.

Для виходу зірка обрала темно-фіолетову сукню з пишним шлейфом та чорну ефектну маску з блискітками. Їх Мур доповнила масивним діамантовим кольє, вочевидь, від того ж Cartier.

"Маскарадна пригода минулого вечора від Cartier. Дякую, що запросили", – написала акторка у своєму Instagram.

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Актриса у вишуконаму вбранні та діамантах показалася на вечірці фото з Instagram Демі Мур

Актриса показала фото з вишуканої вечірки у себе в соцмережах фото з Instagram Демі Мур

скрін з Instagram Демі Мур

До речі, Cartier має серед своїх амбасадорів не лише голлівудських знаменитостей.

Наприклад, ексдружина Миколи Тищенка якось вигуляла браслетів та каблучок на понад 800 тисяч.

Нагадаємо, Мур, до речі, полюбляє вигулювати ефектні вбрання на парадних хідниках. Зокрема, вона не цурається громіздких образів, як, наприклад, на цьогорічному Met Gala.