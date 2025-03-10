Демі Роуз у мікротрусиках і намистовому ліфі поспокушала мокрими формами на тлі басейну

Британська модель Демі Роуз, яка нині перебуває на відпочинку десь у теплих краях, вирішила поділитися пляжним вайбом і зі своїми підписниками у Instagram.

29-річна красуня виклала у сторіс селфі, попозувавши у ефектному купальнику з крихітних трусиків та ліфа, розцяцькованого намистинами.

Демі заселфила свої апетитні форми для Instagram

Реклама:

Нагадаємо, торік зірка OnlyFans заради незвичного фотосету залізла на дерево. А якось пустунка Демі втілила образ сексі-русалоньки.