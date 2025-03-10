Демі Роуз у мікротрусиках і намистовому ліфі поспокушала мокрими формами на тлі басейну
Британська модель Демі Роуз, яка нині перебуває на відпочинку десь у теплих краях, вирішила поділитися пляжним вайбом і зі своїми підписниками у Instagram.
29-річна красуня виклала у сторіс селфі, попозувавши у ефектному купальнику з крихітних трусиків та ліфа, розцяцькованого намистинами.
Нагадаємо, торік зірка OnlyFans заради незвичного фотосету залізла на дерево. А якось пустунка Демі втілила образ сексі-русалоньки.
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