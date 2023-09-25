З подіуму такого не покажуть: Дева Кассель за лаштунками блиснула дупцею в спідньому
Французько-італійська модель Дева Кассель днями взяла участь у показі Dolce&Gabbana в рамках Міланського тижня моди.
Подіумом 19-річна юнка дефілювала в ефектному чорному луці, а за лаштунками дозволила собі трохи похуліганити.
Фото, зробленими в процесі підготовки до виходу, донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя поділилася в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Дева - з хлопцем, який колись знімався для українського глянцю - стала романтичною героїнею нового кампейну Sisley.
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