З подіуму такого не покажуть: Дева Кассель за лаштунками блиснула дупцею в спідньому

Марія Ткаченко 25 вересня, 12:45

Французько-італійська модель Дева Кассель днями взяла участь у показі Dolce&Gabbana в рамках Міланського тижня моди.

Подіумом 19-річна юнка дефілювала в ефектному чорному луці, а за лаштунками дозволила собі трохи похуліганити.

Юна Кассель на Тижні моди в Італії

Юна Кассель на Тижні моди в Італії

Фото Getty Images

Фото, зробленими в процесі підготовки до виходу, донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя поділилася в Instagram.


А тепер трохи бекстейджу

А тепер трохи бекстейджу

Фото з Instagram Кассель
Ніжкоселфі від Деви

Ніжкоселфі від Деви

Схоже, дівчина продовжує приятелювати зі своєю колишньою мачухою Тіною Кунакі

Схоже, дівчина продовжує приятелювати зі своєю колишньою мачухою Тіною Кунакі

Мамо, тату, не дивіться

Мамо, тату, не дивіться

Нагадаємо, нещодавно Дева - з хлопцем, який колись знімався для українського глянцю - стала романтичною героїнею нового кампейну Sisley.

Читайте також:

"Моє божествене створіння": Кассель привітав дочку від Белуччі з 19-річчям

Чиста класика: 56-річний Венсан Кассель у стильному образі продефілював подіумом у Парижі. ФОТО

Белуччі в блискітках і коштовностях оголила стегно для гламурних ФОТО

діти зірок

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів