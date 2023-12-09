Дімопулос з донькою в однакових купальниках повчилися ловити хвилю на Балі. ФОТО

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос повчилася серфінгу разом зі своєю 4-річною донькою Софією.

Відео блогерка поділилася в Instagram.

Санта зараз на Балі, де і вирішила спробувати для себе новий вид спорту. Вона опублікувала відео, на якому намагається підкорити хвилю.

"Це все, що встигнули зняти. Але повірте, я поїхала", - написала блогерка.

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До речі, на матері та доньці однакові червоні суцільні купальники.

Скріншот з Instagram Санти Дімопулос

"І знову, і знову, і знову", - написала Дімопулос

Також Санта показала маленьку Софію, яка вчилася балансувати на дошці для серфінгу, щоправда, на суші.

До слова, дівчинка кумедно виглядає на фото з серйозним і зосередженим виразом обличчя.

Перший урок серфінгу для малої

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос засвітилася на відкритті модного бутіка у Дубаї у компанії скандальної Міс Всесвіт Україна 2018 року Каріни Жосан та матері депутата ОПЗЖ Вадима Столара, Яни.



