Дімопулос з донькою в однакових купальниках повчилися ловити хвилю на Балі. ФОТО
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос повчилася серфінгу разом зі своєю 4-річною донькою Софією.
Відео блогерка поділилася в Instagram.
Санта зараз на Балі, де і вирішила спробувати для себе новий вид спорту. Вона опублікувала відео, на якому намагається підкорити хвилю.
"Це все, що встигнули зняти. Але повірте, я поїхала", - написала блогерка.
До речі, на матері та доньці однакові червоні суцільні купальники.
Також Санта показала маленьку Софію, яка вчилася балансувати на дошці для серфінгу, щоправда, на суші.
До слова, дівчинка кумедно виглядає на фото з серйозним і зосередженим виразом обличчя.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос засвітилася на відкритті модного бутіка у Дубаї у компанії скандальної Міс Всесвіт Україна 2018 року Каріни Жосан та матері депутата ОПЗЖ Вадима Столара, Яни.