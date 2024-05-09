"Солодка, наче мед" донька Брежнєвої посвітила голим животом у ніжному пастельному луці

Марія Ткаченко 9 травня, 10:00

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман потішила підписників у Instagram своїм мініфотосетом.

На тлі живої огорожі 23-річна дівчина невимушено попозувала в легкому топі та максіспідниці, не дивлячись у камеру.

Соня, яка мешкає в США, наробила атмосферних весняних фото

Соня, яка мешкає в США, наробила атмосферних весняних фото

Фото з Instagram Кіперман

"Він каже, що я солодка, наче мед", - заінтригувала Соня підписом.


Дівчина не стала дивитися в камеру, зате граційно порухалася під час зйомки

Дівчина не стала дивитися в камеру, зате граційно порухалася під час зйомки

Як відомо, в Віриної старшої доньки є хлопець, якого звати Бек.

Бойфренд Соні вважає її солодкою, наче мед?

Бойфренд Соні вважає її "солодкою, наче мед"?

Кіперман переїхала до Лос-Анджелеса в 16 років, і відтоді там навчалася

Кіперман переїхала до Лос-Анджелеса в 16 років, і відтоді там навчалася

Наймиліша доставка до випускного, - підписала Соня. Цікаво, яку професію здобула юнка

"Наймиліша доставка до випускного", - підписала Соня. Цікаво, яку професію здобула юнка

Нагадаємо, рідний батько Соні - перший ексчоловік Віри Брежнєвої Віталій Войченко. Вони розійшлися, коли дитині був рік.

Читайте також:

Брежнєва показала рідкісне фото з трьома сестрами і мамою та зізналася, що робитиме в День закоханих

"Почуваюся красивою": дочка Брежнєвої заселфилася в спідньому українського бренду

23-річна донька Брежнєвої у рожевому бікіні заселфила струнке тіло в дзеркалі

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів