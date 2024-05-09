"Солодка, наче мед" донька Брежнєвої посвітила голим животом у ніжному пастельному луці
Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман потішила підписників у Instagram своїм мініфотосетом.
На тлі живої огорожі 23-річна дівчина невимушено попозувала в легкому топі та максіспідниці, не дивлячись у камеру.
"Він каже, що я солодка, наче мед", - заінтригувала Соня підписом.
Як відомо, в Віриної старшої доньки є хлопець, якого звати Бек.
Нагадаємо, рідний батько Соні - перший ексчоловік Віри Брежнєвої Віталій Войченко. Вони розійшлися, коли дитині був рік.
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