"Солодка, наче мед" донька Брежнєвої посвітила голим животом у ніжному пастельному луці

Старша дочка співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман потішила підписників у Instagram своїм мініфотосетом.

На тлі живої огорожі 23-річна дівчина невимушено попозувала в легкому топі та максіспідниці, не дивлячись у камеру.

Соня, яка мешкає в США, наробила атмосферних весняних фото Фото з Instagram Кіперман

"Він каже, що я солодка, наче мед", - заінтригувала Соня підписом.

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Дівчина не стала дивитися в камеру, зате граційно порухалася під час зйомки

Як відомо, в Віриної старшої доньки є хлопець, якого звати Бек.

Бойфренд Соні вважає її "солодкою, наче мед"?

Кіперман переїхала до Лос-Анджелеса в 16 років, і відтоді там навчалася

"Наймиліша доставка до випускного", - підписала Соня. Цікаво, яку професію здобула юнка

Нагадаємо, рідний батько Соні - перший ексчоловік Віри Брежнєвої Віталій Войченко. Вони розійшлися, коли дитині був рік.