25-річна донька Деппа зацілувала свою дівчину для зухвалих фото

Фото з Instagram Лілі-Роуз Депп

Донька американського актора Джоні Деппа та французької співачки й актриси Ванесси Параді, 25-річна акторка Лілі-Роуз Депп замилувала поцілунками зі своєю дівчиною, реперкою Даніель Бальбуен.

Світлину вона показала в Instgaram.

Дівчина опублікувала кадри з коханою, які вони зробили у спеціальній будці для фотографування. На знімках дівчата цілуються та корчать гримаси.

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Лілі-Роуз та Даніела, здається, гарно провели час разом

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп та Даніель Бальбуен разом вже понад рік. Вперше про їхній роман стало відомо у липні минулого року.

Як відомо, до цього донька Деппа була у стосунках з актором Тімоті Шаломе. Пара крутила роман з 2018-го по 2020-й.