Дорофєєва в топі і шортах показала рельєфний прес і сет вправ на килимку

Співачка Надя Дорофєєва, незалежно від обставин і часу, завжди знаходить віконце для спорту в своєму графіку.

На сторінці в Instagram виконавиця показала воркаут з резинкою та додатковою вагою.

Дорофєєва в топіку своїм рельєфним пресом ніби нагадує, що до літа залишилися лічені дні.

Надя починає з навантаження на м'язи рук фото з instagram

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І гарним настроєм

Звісно, не забуваємо про спину

Співачка завершує тренування вправами на прес

Як відомо, Надя приділяє велику увагу спорту і займається навіть в укритті під час повітряних тривог. А ще співачка любить порозтягуватись зранку, поки її коханий снідає.