Дорофєєва в топі і шортах показала рельєфний прес і сет вправ на килимку

Марія Мельник 13 травня, 09:45

Співачка Надя Дорофєєва, незалежно від обставин і часу, завжди знаходить віконце для спорту в своєму графіку.

На сторінці в Instagram виконавиця показала воркаут з резинкою та додатковою вагою.

Дорофєєва в топіку своїм рельєфним пресом ніби нагадує, що до літа залишилися лічені дні.

Надя починає з навантаження на м'язи рук

Надя починає з навантаження на м'язи рук

фото з instagram

Виконавиця використала нагоду похизуватися стрункою фігурою

Виконавиця використала нагоду похизуватися стрункою фігурою

І гарним настроєм

І гарним настроєм

Звісно, не забуваємо про спину

Звісно, не забуваємо про спину

Співачка завершує тренування вправами на прес

Співачка завершує тренування вправами на прес

Як відомо, Надя приділяє велику увагу спорту і займається навіть в укритті під час повітряних тривог. А ще співачка любить порозтягуватись зранку, поки її коханий снідає.

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Дорофєєва
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