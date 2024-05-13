Дорофєєва в топі і шортах показала рельєфний прес і сет вправ на килимку
Співачка Надя Дорофєєва, незалежно від обставин і часу, завжди знаходить віконце для спорту в своєму графіку.
На сторінці в Instagram виконавиця показала воркаут з резинкою та додатковою вагою.
Дорофєєва в топіку своїм рельєфним пресом ніби нагадує, що до літа залишилися лічені дні.
Як відомо, Надя приділяє велику увагу спорту і займається навіть в укритті під час повітряних тривог. А ще співачка любить порозтягуватись зранку, поки її коханий снідає.
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