"Ти наш компас": дружина ніжно привітала Реброва з 50-річчям та показалася в його обіймах. Фото

Тетяна Сухачова 4 червня, 14:30

3-го червня тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відзначив 50-річчя. Із цієї нагоди у соцмережах його заходилося вітати чимало друзів та близьких. Зокрема і дружина Анна.

На своїй сторінці в instagram вона виклала спільні фото з благовірним та адресувала йому теплі слова.

"Із днем народження, коханий! Не втомлююсь дякувати долі за нас! За наші взаємини, сімʼю та наших хлопчаків! Ти – наш компас! Веди нас по життю і далі, а ми завжди будемо поряд!", – написала вона.

Сергій Ребров із дружиною

Анна показала спільні фото з іменинником

фото з Instagram Анни Ребрової

Ребров із благовірною Анною

Тренерові збірної України виповнилось 50 років

фото з instagram Анни

Також привітати батька у креативний спосіб вирішили молодші сини Реброва 6-річний Сашко та 8-річний Микита. Вони записали реп-поздоровлення з друзями, які виявилися фанатами ексфутболіста.

Нагадаємо, у Реброва також є старший син Дмитро від попереднього шлюбу. Хлопець, вочевидь, має гарні стосунки з чинною родиною батька, адже проводить з ними час, зокрема, вболіваючи за батька під час матчів збірної.

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