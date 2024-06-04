"Ти наш компас": дружина ніжно привітала Реброва з 50-річчям та показалася в його обіймах. Фото
3-го червня тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відзначив 50-річчя. Із цієї нагоди у соцмережах його заходилося вітати чимало друзів та близьких. Зокрема і дружина Анна.
На своїй сторінці в instagram вона виклала спільні фото з благовірним та адресувала йому теплі слова.
"Із днем народження, коханий! Не втомлююсь дякувати долі за нас! За наші взаємини, сімʼю та наших хлопчаків! Ти – наш компас! Веди нас по життю і далі, а ми завжди будемо поряд!", – написала вона.
Також привітати батька у креативний спосіб вирішили молодші сини Реброва 6-річний Сашко та 8-річний Микита. Вони записали реп-поздоровлення з друзями, які виявилися фанатами ексфутболіста.
Нагадаємо, у Реброва також є старший син Дмитро від попереднього шлюбу. Хлопець, вочевидь, має гарні стосунки з чинною родиною батька, адже проводить з ними час, зокрема, вболіваючи за батька під час матчів збірної.