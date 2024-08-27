"З тобою поряд виглядаю на 23": Джамала в день народження показала свій найкращий подарунок

Джамала показала найкращий подарунок, який отримала на 41-річчя фото lofficielukraine

27-го серпня співачка Джамала святкує свій день народження.

З нагоди свята артистка запостила фото зі своїм найкращим подарунком.

"Накраще, що я могла собі подарувати на новий рік - у мене є. Ще би перемоги, і все! Якось почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагельфеда, що мовляв: "Діти поряд надають вам зайвих сто років".



Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я виглядаю на 23. З Днем Народження мене! Дякую, що жива силам ЗСУ. Сьогодні без "банок" (зборів - ред.). Вже цієї неділі зберемося разом з вами на мій концерт у Києві, де кожен квиток - це донат", - написала Джамала.

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Джамала зі своїм третім сином, 3-місячним Алімом фото з instagram

Нагадаємо, Джамала втретє стала мамою у травні цьогоріч. Старшим синам Джамали з її чоловіком Бекіром, Еміру та Селіму 6 і 4 роки.