Лопес у "брудних" джинсах за $620 показалася на вулицях Нью-Йорка. Фото
Американська попдіва Дженніфер Лопес – з тих зірок, які не бояться вигулювати найсміливіші та найбільш неоднозначні тренди. Серед таких – брудні джинси, в яких артистка днями вийшла в люди у Нью-Йорку.
Як пише Page Six, виконавиця вбралася у джинси від бренду Acne Studios вартістю 620 доларів. Їх вона доповнила синьою водолазкою та масивним пальто.
До речі, подейкують, що любов Лопес до розкішного життя вдарила по їхньому сімейному бюджету з Беном Аффлеком.
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