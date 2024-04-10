Лопес у "брудних" джинсах за $620 показалася на вулицях Нью-Йорка. Фото

Американська попдіва Дженніфер Лопес – з тих зірок, які не бояться вигулювати найсміливіші та найбільш неоднозначні тренди. Серед таких – брудні джинси, в яких артистка днями вийшла в люди у Нью-Йорку.

Як пише Page Six, виконавиця вбралася у джинси від бренду Acne Studios вартістю 620 доларів. Їх вона доповнила синьою водолазкою та масивним пальто.

Джей Ло не відстає від трендів фото getty images

А ви б наважилися одягнути такі джинси? фото getty images

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До речі, подейкують, що любов Лопес до розкішного життя вдарила по їхньому сімейному бюджету з Беном Аффлеком.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про трендовий цього сезону одяг з деніму.