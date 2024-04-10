Лопес у "брудних" джинсах за $620 показалася на вулицях Нью-Йорка. Фото

Тетяна Сухачова 10 квітня, 16:00

Американська попдіва Дженніфер Лопес – з тих зірок, які не бояться вигулювати найсміливіші та найбільш неоднозначні тренди. Серед таких – брудні джинси, в яких артистка днями вийшла в люди у Нью-Йорку.

Як пише Page Six, виконавиця вбралася у джинси від бренду Acne Studios вартістю 620 доларів. Їх вона доповнила синьою водолазкою та масивним пальто.

Джей Ло не відстає від трендів
Джей Ло не відстає від трендів
фото getty images
А ви б наважилися одягнути такі джинси?

А ви б наважилися одягнути такі джинси?

фото getty images

До речі, подейкують, що любов Лопес до розкішного життя вдарила по їхньому сімейному бюджету з Беном Аффлеком.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про трендовий цього сезону одяг з деніму.

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