Наречена Роналду вигуляла у пустелі шубу та білі скінні. Фото

Тетяна Сухачова 24 січня, 18:00

29-річна наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вміє жити розкішно. Власне, свій спосіб життя із власними реаліті-шоу, яхтами, діамантами та гламурними івентами вона охоче транслює у соцмережах.

На сторінці в Instagram Родрігес, яка нещодавно сяяла на парадному хіднику кінопремії в Саудівській Аравії, показала свій модний променад у пустелі. Для прогулянки вона обрала кілька луків, серед яких несподівано опинилася шуба.

29-річна Джорджина вигуляла шубу у пустелі

29-річна Джорджина вигуляла шубу у пустелі

фото з Instagram Джорджини Родрігес
Як думаєте, чим зумовлений такий вибір?
Як думаєте, чим зумовлений такий вибір?
фото з Instagram Джорджини Родрігес

Також наречена Роналду попозувала у каньйоні

Також наречена Роналду попозувала у каньйоні

фото з Instagram Джорджина Родрігес
Третій лук від Родрігес – скінні, футболка та шкіряний жакет

Третій лук від Родрігес – скінні, футболка та шкіряний жакет

фото з Instagram Джорджини Родрігес

Як відомо, Роналду та Родрігес заручені з 2018-го. Джорджина також є біологічною мамою двох молодших донечок футболіста. Тоді як старших дітей, подейкують, вона всиновила.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ розповідали, яке майно та скільки грошей залишиться Джорджині, якщо раптом вони з Роналду розійдуться.

джорджина родрігес

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