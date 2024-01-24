Наречена Роналду вигуляла у пустелі шубу та білі скінні. Фото
29-річна наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вміє жити розкішно. Власне, свій спосіб життя із власними реаліті-шоу, яхтами, діамантами та гламурними івентами вона охоче транслює у соцмережах.
На сторінці в Instagram Родрігес, яка нещодавно сяяла на парадному хіднику кінопремії в Саудівській Аравії, показала свій модний променад у пустелі. Для прогулянки вона обрала кілька луків, серед яких несподівано опинилася шуба.
Як відомо, Роналду та Родрігес заручені з 2018-го. Джорджина також є біологічною мамою двох молодших донечок футболіста. Тоді як старших дітей, подейкують, вона всиновила.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ розповідали, яке майно та скільки грошей залишиться Джорджині, якщо раптом вони з Роналду розійдуться.