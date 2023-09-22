Ранкова рутина, бургер і забавки з дочкою: Світоліна показала свій день в одному ВІДЕО
Тенісистка Еліна Світоліна, яка нині проходить реабілітацію через травму ноги, показала свій день в одному відео.
У ролику, який спортсменка оприлюднила в Instagram, є її ранкова б'юті-рутина, сніданок, тренування, процедури для трамованої ноги та, звісно ж, забавки з дочкою Скаї.
Крім того, Еліна показала свій обід у вигляді бургера з картоплею фрі.
Нагадаємо, першого вересня Світоліна вітала чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса з 37-річчям.
Також нещодавно Еліна приміряла на себе різні образи - від Барбі до ділової жінки.
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