Ранкова рутина, бургер і забавки з дочкою: Світоліна показала свій день в одному ВІДЕО

Тенісистка Еліна Світоліна, яка нині проходить реабілітацію через травму ноги, показала свій день в одному відео.

У ролику, який спортсменка оприлюднила в Instagram, є її ранкова б'юті-рутина, сніданок, тренування, процедури для трамованої ноги та, звісно ж, забавки з дочкою Скаї.

Крім того, Еліна показала свій обід у вигляді бургера з картоплею фрі.

29-річна Світоліна, судячи з відео, має дуже просту і коротку ранкову б'юті-рутину

Реклама:

Еліна п'є каву з молоком та снідає яйцями з тостами

Доньці Світоліної і Монфіса незабаром виповниться рік, і вона вже сама може влізти на диван

Але личко дівчинки подружжя досі не показувало у мережі

Яка ж спортсменка без тренування

Після тренування можна і бургером себе побалувати

Еліна зі своєю Скаї

Нагадаємо, першого вересня Світоліна вітала чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса з 37-річчям.

Також нещодавно Еліна приміряла на себе різні образи - від Барбі до ділової жінки.