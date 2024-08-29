"Фантастичний досвід": Бех і Романчук похвалилися ціллю, якої вперше досягли у Карпатах. Фото
Легкоатлетка Марина Бех з чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком показали, як підкорювали вершини у Карпатах.
Спортивне подружжя закарбувало підйом на Говерлу у своєму Instagram.
"Мій перший схід на Говерлу. Маленька ціль досягнута! Це був фантастичний день та досвід, у мене не вистачає слів, щоб описати чарівну природу українських Карпат. Подих просто перехоплювало і хотілось, щоб час зупинився, адже я не переставала насолоджуватись красою довкола", - поділилася враженнями Марина.
Нагадаємо, на початку серпня Марина вітала коханого з 28-річчям і розказувала, чому поки не планує дітей.
До речі, сам Романчук отримав чимало хейту з приводу участі на Олімпійських іграх 2024, адже спортсмен знявся з кваліфікації на дистанції 1500 метрів (через хворобу).