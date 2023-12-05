Різатдінова в спідньому та розстібнутих джинсах показала, чим займалася вранці на ліжку

Марія Ткаченко 5 грудня 2023, 14:15

Гімнастка Ганна Різатдінова продемонструвала Insta-аудиторії свою видовищну ранкову рутину.

На відео, яким поділилася красуня, вона одночасно робить кілька справ: демонструє розтяжку, щедро пшикається чимось на кшталт місту та милує око своїх фанів.

"Мій ранок", - коротко підписала Аня.

Що поробляє вранці Ганна Різадтінова

Що поробляє вранці Ганна Різадтінова

Скріншоти з Instagram Різатдінової
А ви, як прокидаєтесь, такі ж жваві?

А ви, як прокидаєтесь, такі ж жваві?

Нагадаємо, ефектні махи ноги на камеру - це вже блогерська фішка Різадтінової. Так, нещодавно вона так відкривала двері ліфта.

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Різатдінова

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