Різатдінова в спідньому та розстібнутих джинсах показала, чим займалася вранці на ліжку

Гімнастка Ганна Різатдінова продемонструвала Insta-аудиторії свою видовищну ранкову рутину.

На відео, яким поділилася красуня, вона одночасно робить кілька справ: демонструє розтяжку, щедро пшикається чимось на кшталт місту та милує око своїх фанів.

"Мій ранок", - коротко підписала Аня.

Що поробляє вранці Ганна Різадтінова Скріншоти з Instagram Різатдінової

А ви, як прокидаєтесь, такі ж жваві?

Нагадаємо, ефектні махи ноги на камеру - це вже блогерська фішка Різадтінової. Так, нещодавно вона так відкривала двері ліфта.



