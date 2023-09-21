54-річна Хелена Крістенсен у лавандовій "сукні мрії" вишукано попозувала на модному шоу. ФОТО

Тетяна Сухачова 21 вересня, 17:30

Данська супермодель Хелена Крістенсен показалася у незвичайному вбранні.

54-річна манекенниця взяла участь у показі бренду Atelier Hekayat, в рамках якого приміряла ніжно-фіолетову сукню з великою кількістю гіпюру та мережива. Цей модний витвір вона охрестила "сукнею мрії".

"Абсолютна магія – носити цю лавандову сукню мрії…", – написала вона.

Оздоблення забагато не буває подумали творці цієї сукні

"Оздоблення забагато не буває" подумали творці цієї сукні

фото з Instagram

Як відомо, у свої 54 роки Хелена продовжує зніматися для різноманітних камейнах. Зокрема, і спіднього.

Червоний гарно контрастує з лавандовим

Червоний гарно контрастує з лавандовим

фото з Instagram

До речі, свою форму Крістенсен підтримує не лише спортом. Модель обожнює загартовування. Крістенсен нерідко показує у соцмережах занурення у крижану воду.

Додаткового шику сукні додає шлейф
Додаткового шику сукні додає шлейф
фото з Instagram

Нагадаємо, моржуванням зірка відзначила якось свій день народження.

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Модель

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