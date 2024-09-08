З кульками і тортом: Шипшор влаштувала свято на 10-річчя доньки від Бущана. Відео

Юлія Леськова 8 вересня, 12:59
Христина Шишпор позує для фото
Фото з Instagram Христини Шишпор

Прима-балерина Христина Шишпор привітала з 10-річчям свою доньку Юлію від футболіста Георгія Бущана. Вона влаштувала для дівчинки сюрприз з повітряними кульками біля басейну.

Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

"З днем народження наша донечка", - написала вона.


Христина Шишпор привітала доньку з днем народження

Донька балерини та футболіста зраділа сюрпризу від мами

Христина Шишпор з донькою від Бущана

З нагоди дня народження дівчинка одягнула святкову сукню

Христина Шишпор привітала доньку з 10-річчям
Скріншот з Instagram Христини Шишпор
Донька Бущана святкує день народження

Мати з донькою попозували для атмосферного відео

Нагадаємо, Христина Шишпор та Георгій Бущан були одружені з 2014-го по 2019 рік. Після розлучення і балерина, і футболіст намагалися приховувати своє особисте життя.

Проте у 2022-му Бущан одружився вдруге.

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