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"Щоб зменшити пузанчик": Каменських розказала, що готує на дієті і скільки кіло на ній скинула

Марія Мельник - 17 лютого, 10:45
Каменських показала, як харчується

Співачка Настя Каменських, яка нині намагається зменшити цифру на вагах, розказала про свій раціон.

У своєму Instagram 37-річна виконавиця показала, які заготовки на день робить.

"Зараз в мене увімкнено super straight режим. Дуже сувора дієта, щоб зменшити свій пузанчик", - пояснила виконавиця.


Каменських на кухні

Це Настя показує, як збирається скинути зайві кіло з живота

Спершу співачка відварює курячі ніжки, гречку і броколі.

Разом із тим зірка смажить філе лосося і готує салат з  авокадо.

Каменських приготувала салат

На перший сніданок зірка приготувала омлет з томатів і двох білків.

Їжу Каменських бере з собою

Їжу Каменських бере з собою

За три тижні такого харчування я втратила вже 3,5 кілограми, - похизувалася виконавиця

"За три тижні такого харчування я втратила вже 3,5 кілограми", - похизувалася виконавиця

Нагадаємо, у лютому 2023-го Каменських розказувала, що набрала зайву вагу. Однак вже за пів року Настя впровадила у своє життя спорт, ба більше, почала займатися бігом.

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