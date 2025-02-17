"Щоб зменшити пузанчик": Каменських розказала, що готує на дієті і скільки кіло на ній скинула
Співачка Настя Каменських, яка нині намагається зменшити цифру на вагах, розказала про свій раціон.
У своєму Instagram 37-річна виконавиця показала, які заготовки на день робить.
"Зараз в мене увімкнено super straight режим. Дуже сувора дієта, щоб зменшити свій пузанчик", - пояснила виконавиця.
Спершу співачка відварює курячі ніжки, гречку і броколі.
Разом із тим зірка смажить філе лосося і готує салат з авокадо.
На перший сніданок зірка приготувала омлет з томатів і двох білків.
Нагадаємо, у лютому 2023-го Каменських розказувала, що набрала зайву вагу. Однак вже за пів року Настя впровадила у своє життя спорт, ба більше, почала займатися бігом.
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