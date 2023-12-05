Каменських у джинсовому корсеті погріла пишний бюст під сонцем Маямі

Співачка Настя Каменських, яка у США займається підкоренням латиноамериканського музичного ринку, розказала про справи.

Окрім цього вже засмагла Каменських запостила гарячі фото в обтислій сукні на тлі пальм.

"Кажуть, "у мрії немає терміну придатності". Саме тому, незважаючи на пандемію, повномасштабне вторгнення і купу життєвих перипетій, які, я впевнена, є у кожного з нас, ми все-таки випустили пісню "Tu y Yo".

Для мене вона стала символом нового початку моєї творчої історії на міжнародному рівні і я вірю, що попереду ще цілий шлях, наповнений злетами та падіннями, але цей шлях тільки вперед. Дуже дякую за підтримку, яку я отримую на кожному шоу, куди приходжу, за цікавість до України та українських артистів і можливість говорити про свою країну та все, що у нас відбувається. Я неймовірно ціную кожен момент", - написала Настя.

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Теплий клімат пасує Каменських

Хоча Каменських не повернулася до своєї ваги, вона впевнено одягає обтислий одяг

І хоча зараз співачка має чудовий вигляд і перебуває в гармонії з собою, ще рік тому ситуація була зовсім інша. Влітку минулого року вона розказувала про зловживання алкоголем і впровадження в життя антидепресантів.





