Каменських у джинсовому корсеті погріла пишний бюст під сонцем Маямі

Марія Мельник 5 грудня 2023, 11:45

Співачка Настя Каменських, яка у США займається підкоренням латиноамериканського музичного ринку, розказала про справи.

Окрім цього вже засмагла Каменських запостила гарячі фото в обтислій сукні на тлі пальм.

"Кажуть, "у мрії немає терміну придатності". Саме тому, незважаючи на пандемію, повномасштабне вторгнення і купу життєвих перипетій, які, я впевнена, є у кожного з нас, ми все-таки випустили пісню "Tu y Yo".

Для мене вона стала символом нового початку моєї творчої історії на міжнародному рівні і я вірю, що попереду ще цілий шлях, наповнений злетами та падіннями, але цей шлях тільки вперед. Дуже дякую за підтримку, яку я отримую на кожному шоу, куди приходжу, за цікавість до України та українських артистів і можливість говорити про свою країну та все, що у нас відбувається. Я неймовірно ціную кожен момент", - написала Настя.


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І хоча зараз співачка має чудовий вигляд і перебуває в гармонії з собою, ще рік тому ситуація була зовсім інша. Влітку минулого року вона розказувала про зловживання алкоголем і впровадження в життя антидепресантів.

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Каменських

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