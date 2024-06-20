Мамина мініверсія: Камінська здивувала 9-річною дочкою в сценічному образі брюнетки
20 червня, 11:00
Співачка Слава Камінська, чия донька Лаура змалку експериментує із зовнішністю, показала чергове перевтілення дівчини.
Цього разу 9-річна Камінська постала в капелюсі та з темним волоссям.
"Ступила мамі на п'яти. ПіСі: панамка моїх рук справа", - підписала фото співачка.
Як відомо, мама дозволяє доньці змінювати образ ледь не щомісцяця. Лаура вже показувалася із рожевим волоссям, баклажановим, у блонді та в інших відтінках.
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