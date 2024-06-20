Мамина мініверсія: Камінська здивувала 9-річною дочкою в сценічному образі брюнетки

20 червня, 11:00
Камінська з донькою

Камінська показала, як посприяла перевтіленню доньки

Співачка Слава Камінська, чия донька Лаура змалку експериментує із зовнішністю, показала чергове перевтілення дівчини.

Цього разу 9-річна Камінська постала в капелюсі та з темним волоссям.

"Ступила мамі на п'яти. ПіСі: панамка моїх рук справа", - підписала фото співачка.


Лаура у капелюсі

Спершу мама власними руками зробила для доньки капелюха

Донька Камінської брюнетка

І одягнули перуку. Лаура виглядає як мініверсія мами-співачки

Слава Камінська з дітьми

Окрім доньки Слава також виховує сина Лео

Як відомо, мама дозволяє доньці змінювати образ ледь не щомісцяця. Лаура вже показувалася із рожевим волоссям, баклажановим, у блонді та в інших відтінках.

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