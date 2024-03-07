Кардашян у Парижі прикрила голі груди хижим принтом і здивувала перев'язанами пальцями. Фото

Американська теледіва Кім Кардашян опублікувала пікантні фото, зроблені 4-го березня в Парижі.

На знімках 43-річна Кім пройшлася на обід топлес в пухнастому пальті с хижим принтом від Balenciaga.

Про це повідомляють The Daily Mail.

Для того, щоб блискуче виглядати у кадрі, Кардашян багато пітніє у спортзалі фото з instagram

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Кім стильно пішла попоїсти в Costes, - готель неподалік Вандомської площі.

Цікаво, що під час прогулянки пальці зірки були перев'язані, однак сама вона не коментувала, як травмувала їх.

До речі, напередодні Нового року Кім підловили у використанні фотошопу саме через пальці

Кім навідувалася у столицю моди на показ Balenciaga, де, звісно, сиділа в перших рядах.

Як відомо, Кім може епатувати і збирати мільйони лайків не лише яскравими епатажними виходами, а й скромністю і простотою. Днями зірка з мінімальним мейком і в корсеті вразила фанатів своєю натуральністю.