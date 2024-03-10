Осадча на знімальному майданчику замилувала цілунком й обіймами з сюрприз-візитером. Фото

40-річна телеведуча Катерина Осадча замилувала мережу фотографіями з молодшим сином Данилом.

Світлинами телезірка поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Катя у штанному костюмі оливкового кольору стоїть на колінах та обіймає 2-річного сина, поки той цілує її у щічку.

Катя частенько ділиться милими фотографіями зі своїми синами

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"Данило сюрпризом з перевіркою до мами на знімальний майданчик", - написала Осадча.

Як думаєте, сподобалося малому у мами на роботі?

Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов у шлюбі вже сім років та мають двох спільних синів: 7-річного Івана та Данила. Також у телеведучої є 21-річний син Ілля від попередніх стосунків.



