Замість фотошопу: Сільченко в купальнику насмішила фото юної себе

Марія Мельник 9 травня, 17:00

40-річна дизайнерка Катя Сільченко вирішила пригадати свої підліткові роки.

В Instagram блакитноока білявка запостила фото малої себе в купальнику.

Цікаво, що для знімку юна на той момент Катя застосувала "офлайн фотошоп" і додала штучного об'єму в груди.

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Чого лише варті скрункі засмаглі ноги дизайнерки

фото з instagram

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Не вистачає ще підборів і яскравої помади мами

Нагадаємо, раніше Сільченко показувала себе з ботоксом в 20 років і розказувала, чому не робить уколи краси зараз.

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