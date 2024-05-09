Замість фотошопу: Сільченко в купальнику насмішила фото юної себе
40-річна дизайнерка Катя Сільченко вирішила пригадати свої підліткові роки.
В Instagram блакитноока білявка запостила фото малої себе в купальнику.
Цікаво, що для знімку юна на той момент Катя застосувала "офлайн фотошоп" і додала штучного об'єму в груди.
Нагадаємо, раніше Сільченко показувала себе з ботоксом в 20 років і розказувала, чому не робить уколи краси зараз.
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