Кому більше личить? Донька Кроуфорд повторила її образ із "Оскара" 1993-го року. Фото

Фото з Instagram Каї Гербер

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, модель Кая Гербер з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у Торонто у сукні, яку її зіркова мати одягала 31 рік тому.

Фото з доріжки Кая поділилася у своєму Instagram.

На хідник Гербер прийшла у білій обтислій сукні від бренду Hervé Léger. Таку з сукню у 1993-му році одягала Кроуфорд на церемонію "Оскар", куди з'явилася з актором Річардом Гіром, з яким була у шлюбі з 1991 по 1995 рік.

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Кая Гербер приміряла на себе легендарний образ мами

Личить сукня доньці Кроуфорд?

23-річна Кая до деталей спробувала відтворити образ мами. Вона зробила схожу зачіску та підібрала схожі прикраси.

До речі, деякі коментатори почали хейтити юну модель, мовляв, вона виглядає старшою за свої роки та зовсім не схожа на модель.

"Вибачте, але Кая не модель - очі надто близько", "Кая не в тій лізі, що Сінді", "Макіяж їй не підходить, вона виглядає такою старою", "Вона виглядає на 50".

Як відомо, в липні Сінді Кроуфорд та Кая Гербер у чорних сукнях позували на відкритті бутику швейцарського бренду годинників Omega у Парижі.

Нагадаємо, якось Гербер розповідала, від чого відмовилася заради моделінгу.