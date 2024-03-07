Кеті Перрі епатувала хідник метеликом на попереку та голою дупцею крізь шнурівку спідниці. Фото

Американська співачка Кеті Перрі вигуляла на музичну премію Billboard Women In Music 2024 яскравий і місцями дуже відвертий лук.

39-річна хітмейкерка вийшла на червоний хідник у червоному корсеті і спідниці зі шворками, крізь які було видно не лише трусики, а й оголену дупцю.

Фотографіями себе в ексnравагантному вбранні Кеті поділилася в Instagram.

Перрі підкреслила тендітну фігуру корсетом і обтислою спідницею

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Крім цього, Перрі прикрасила оголений поперек накладним метеликом під колір своєї шкіри.

Але найцікавіше було ззаду Фото Billboard via Getty Images

"You're my butterfly, sugar, baby", - процитувала співачка рядок із хіта 1999 року гурту Crazy Town.



І метелик

Схоже, Перрі полюбилися корсети

До речі, не так давно Кеті Перрі з чоловіком, актором Орландо Блумом спантеличили фанів дивними костюмами прибульців.