Кеті Перрі епатувала хідник метеликом на попереку та голою дупцею крізь шнурівку спідниці. Фото
Американська співачка Кеті Перрі вигуляла на музичну премію Billboard Women In Music 2024 яскравий і місцями дуже відвертий лук.
39-річна хітмейкерка вийшла на червоний хідник у червоному корсеті і спідниці зі шворками, крізь які було видно не лише трусики, а й оголену дупцю.
Фотографіями себе в ексnравагантному вбранні Кеті поділилася в Instagram.
Крім цього, Перрі прикрасила оголений поперек накладним метеликом під колір своєї шкіри.
"You're my butterfly, sugar, baby", - процитувала співачка рядок із хіта 1999 року гурту Crazy Town.
До речі, не так давно Кеті Перрі з чоловіком, актором Орландо Блумом спантеличили фанів дивними костюмами прибульців.
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