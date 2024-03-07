Кеті Перрі епатувала хідник метеликом на попереку та голою дупцею крізь шнурівку спідниці. Фото

Тамара Кудрявченко 7 березня, 13:15

Американська співачка Кеті Перрі вигуляла на музичну премію Billboard Women In Music 2024 яскравий і місцями дуже відвертий лук.

39-річна хітмейкерка вийшла на червоний хідник у червоному корсеті і спідниці зі шворками, крізь які було видно не лише трусики, а й оголену дупцю.

Фотографіями себе в ексnравагантному вбранні Кеті поділилася в Instagram.

Перрі підкреслила тендітну фігуру корсетом і обтислою спідницею

Перрі підкреслила тендітну фігуру корсетом і обтислою спідницею


Крім цього, Перрі прикрасила оголений поперек накладним метеликом під колір своєї шкіри.

Але найцікавіше було ззаду

Але найцікавіше було ззаду

Фото Billboard via Getty Images

"You're my butterfly, sugar, baby", - процитувала співачка рядок із хіта 1999 року гурту Crazy Town.

І метелик

І метелик

Схоже, Перрі полюбилися корсети

Схоже, Перрі полюбилися корсети

До речі, не так давно Кеті Перрі з чоловіком, актором Орландо Блумом спантеличили фанів дивними костюмами прибульців.

Читайте також:

"Найкраща подружка": 3-річна донька Кеті Перрі та Орландо Блума замилувала появою на концерті мами. ВІДЕО

Меган Маркл у луці за $7600 засвітилася на концерті Кеті Перрі у Лас-Вегасі. ФОТО

Кеті Перрі, Селена Гомес, Камерон Діас та Ріанна: зірки, які подолали акне, висипання та інші проблеми зі шкірою

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів