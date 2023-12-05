Ділова принцеса: Міддлтон у Лондоні вигуляла ефектний брючний костюм

Марія Ткаченко 5 грудня 2023, 15:30

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон 5-го грудня відвідала дитячу лікарню Evelina London, патронесою якого вона є.

Дружина принца Вільяма урочисто відкрила нове відділення амбулаторної хірургії, а ще, звісно, поспілкувалася з маленькими пацієнтами.

Кейт Міддлтон стала патронесою дитячого шпиталю в 2018-му році

Кейт Міддлтон стала патронесою дитячого шпиталю в 2018-му році

Фото Getty Images

Для виходу в люди 41-річна принцеса обрала яскравий брючний костюм від Alexander McQueen, пише Mirror.


Фото Getty Images
Принцеса була в прикрасах леді Ді

Принцеса була в прикрасах леді Ді

Фото Getty Images

Як відомо, в гардеробі Кетрін це далеко не єдиний брючний костюм. Наприклад, ще є в кольорі бургунді від Roland Mouret, пурпуровий Emilia Wickstead і насичено-зелений Burberry.

Читайте також:

Міддлтон у джинсах-кльош та куртці за $1350 осідлала гірський велосипед у Шотландії

Знайдіть відмінності: Міддлтон на бенкет у палаці вділа ошатну сукню, дуже схожу на її торішню. ФОТО




Кейт Міддлтон Королівська родина

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів