Кардашян на тенісному корті посвітила пишним бюстом у рожевому купальнику. ФОТО

42-річна теледіва Кім Кардашян порадувала прихильників новими фото. Бізнесвумен та мама чотирьох дітей похизувалася стрункою фігурою на тенісному корті.

Знімки Кім опублікувала у своєму Instagram.

Попозувала перед камерою та пограла у теніс Кардашян у пікантному рожевому купальнику, який підкреслив всі принади жінки. Аутфіт вона довершила рожевою сумочкою та прозорими сонцезахисними окулярами.

Кім в цьому образі схожа на Барбі, але з перчинкою Фото з Instagram Кім Кардашян

Фото з Instagram Кім Кардашян

Похизуватися пресом теж треба

Фото з Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян показала свою шикарну фігуру у золотому бікіні. Теледіва позувала перед камерою на велосипеді та у басейні.



