Кардашян на тенісному корті посвітила пишним бюстом у рожевому купальнику. ФОТО
42-річна теледіва Кім Кардашян порадувала прихильників новими фото. Бізнесвумен та мама чотирьох дітей похизувалася стрункою фігурою на тенісному корті.
Знімки Кім опублікувала у своєму Instagram.
Попозувала перед камерою та пограла у теніс Кардашян у пікантному рожевому купальнику, який підкреслив всі принади жінки. Аутфіт вона довершила рожевою сумочкою та прозорими сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян показала свою шикарну фігуру у золотому бікіні. Теледіва позувала перед камерою на велосипеді та у басейні.
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