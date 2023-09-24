Кардашян на тенісному корті посвітила пишним бюстом у рожевому купальнику. ФОТО

Юлія Леськова 24 вересня, 15:31

42-річна теледіва Кім Кардашян порадувала прихильників новими фото. Бізнесвумен та мама чотирьох дітей похизувалася стрункою фігурою на тенісному корті. 

Знімки Кім опублікувала у своєму Instagram.

Попозувала перед камерою та пограла у теніс Кардашян у пікантному рожевому купальнику, який підкреслив всі принади жінки. Аутфіт вона довершила рожевою сумочкою та прозорими сонцезахисними окулярами.

Кім в цьому образі схожа на Барбі, але з перчинкою

Кім в цьому образі схожа на Барбі, але з перчинкою

Фото з Instagram Кім Кардашян
Схоже займатися спортом у бікіні Кім дуже полюбляє
Схоже займатися спортом у бікіні Кім дуже полюбляє
Фото з Instagram Кім Кардашян
Похизуватися пресом теж треба

Похизуватися пресом теж треба

Фото з Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардашян показала свою шикарну фігуру у золотому бікіні. Теледіва позувала перед камерою на велосипеді та у басейні.

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Кім Кардашян

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