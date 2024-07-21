Кардашян випнула бюст у тугому корсеті та покричала на телефон. Фото

Юлія Леськова 21 липня, 17:26
Кім Карланяш позує для фото
Фото з Instagram Кім Кардашян

Американська теледіва та бізнеследі Кім Кардашян повернулася з мумбайського весілля року та здивувала підписників новими фото.

На кадрах Кім в червоній обтислій корсетній сукні, яка вигідно підкреслила струнку талію та пишні форми теледіви, позувала з валізою, з телефоном та поки їй робили макіяж.

Кім Кардашян на фото

Кожен з нас буває трішки Кім


Кім Кардашян показала нові фото

Після розкішного весілля важко повертатися до робочого графіку?

Кім Кардашян позує для фото
Фото з Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян на фото з валізою

Якось на відпочинку Кім наробила гарячих фото у бікіні

Плаття гарно підкреслило бюст зірки

Плаття гарно підкреслило бюст зірки

Кім Кардашян покричала на телефон
Бідний той, хто засмутив Кардашян

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що колишній Кім Кардашян, репер Каньє Вест просить у неї матеріальної допомоги.

Як відомо, у травні Кім попозувала для китайського глянцю з порцеляною на грудях.

Читайте також:

Кардашян у хижому бікіні та котячій масці закосила під Мерилін Монро

"Бісів клуб 40-річних": Кардашян із нагоди ювілею молодшої сестри покрасувалася з нею у сексі-луках. Фото

Кардашян у танці з менеджером Спірз вразила небезпечним трюком. Відео

Кім Кардашян
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів