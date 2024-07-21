Кардашян випнула бюст у тугому корсеті та покричала на телефон. Фото
Американська теледіва та бізнеследі Кім Кардашян повернулася з мумбайського весілля року та здивувала підписників новими фото.
На кадрах Кім в червоній обтислій корсетній сукні, яка вигідно підкреслила струнку талію та пишні форми теледіви, позувала з валізою, з телефоном та поки їй робили макіяж.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що колишній Кім Кардашян, репер Каньє Вест просить у неї матеріальної допомоги.
Як відомо, у травні Кім попозувала для китайського глянцю з порцеляною на грудях.
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