Кардашян випнула бюст у тугому корсеті та покричала на телефон. Фото

Фото з Instagram Кім Кардашян

Американська теледіва та бізнеследі Кім Кардашян повернулася з мумбайського весілля року та здивувала підписників новими фото.

На кадрах Кім в червоній обтислій корсетній сукні, яка вигідно підкреслила струнку талію та пишні форми теледіви, позувала з валізою, з телефоном та поки їй робили макіяж.

Кожен з нас буває трішки Кім

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Фото з Instagram Кім Кардашян

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Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що колишній Кім Кардашян, репер Каньє Вест просить у неї матеріальної допомоги.

Як відомо, у травні Кім попозувала для китайського глянцю з порцеляною на грудях.