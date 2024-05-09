"Це нездоровий меседж": Кардашян удруге за кілька днів спантеличила мережу товщиною своєї талії

Тетяна Сухачова 9 травня, 11:45

Теледіва Кім Кардашян, яка не на жарт перелякала фанів на Met Gala-2024 своєю крихітною талією, вирішила піти ще далі.

Зірка, якій закидали видалення ребер з метою втиснутись у сукню для івенту, показала, як її пакують в інший костюм з тугим корсетом.

"Зламана лялька Maison Margiela", – написала Кім.

Цікаво, як вона дихає?

Цікаво, як вона дихає?

фото з Instagram Кім Кардашян

Процес у всій красі

Процес у всій красі

фото з Instagram Кім Кардашян
Ось в такому луці Кім уявила себе зламаною лялькою
Ось в такому луці Кім уявила себе "зламаною лялькою"
фото з Instagram Кім Кардашян

До речі, цього разу підписники Кім також не оцінили її луку. У коментарях вони закликали Кардашян "частіше дивитися в дзеркало", маючи на увазі, що образ їм зовсім не подобається, а також подумати, який меседж вона несе своїм донькам. Мовляв, така талія – це нездорове уявлення про жіноче тіло.

Не все, що пропонують дизайнери – хороший варіант, – пишуть у коментарях

"Не все, що пропонують дизайнери – хороший варіант", – пишуть у коментарях

скрін з Instagram
Це жахливий меседж, який ти посилаєш свої донькам та молодим жінкам. Це – нездорово, – вважають фоловери Кім

"Це жахливий меседж, який ти посилаєш свої донькам та молодим жінкам. Це – нездорово", – вважають фоловери Кім

скрін з Instagram

Як відомо, фігура Кардашян неодноразово ставала приводом для обговорень у мережі. Серед останніх курйозів – кампейн спіднього Skims, для якого вона начебто попозувала в одязі розміру XS. Користувачі мережі не повірили, що теледіва насправді має такий розмір та розкритикували представлені фото.

Нагадаємо, Met Gala з року в рік стає для Кардашян темою скандалів та проблем. Чого лише вартує зіпсована сукня Мерилін Монро, заради якої Кім у 2022-му році схудла на 7 кіло.

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Кім Кардашян
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