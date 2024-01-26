Клум у шубі на голе тіло посвітила грудьми на зйомках у воді

50-річна німецька модель Гайді Клум вирішила переспівати хіт її дитинства 1984-го року "Sunglasses at Night".

Компанію для створення треку Клум склав діджей Tiësto.

Їхня версія "Sunglasses at Night" послужить тематичною піснею для майбутнього сезону Germany's Next Topmodel.

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Для кліпу модель попозувала у воді та в шубі на майже голе тіло.

скрін з відео

Як відомо, Клум любить показувати своє тіло не лише у професійних зйомках, а й у звичайному житті. Напередодні Нового року вона показувала, як засмагала топлес на Мальдівах.





