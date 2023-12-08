Княгиня Шарлін у картатому пальтечку відкрила з чоловіком різдвяне селище в Монако

Марія Ткаченко 8 грудня 2023, 14:15

Перша пара Монако, Альбер ІІ та Шарлін 7-го грудня взяли участь в урочистому відкритті різдвяного селища.

45-річна княгиня, яка останнім часом тяжіє до червоного кольору, вбралася в затишне пальтечко від Burberry. Коштує таке понад 5 тисяч доларів.

Шарлін та Альбер упіймали різдвяний вайб

Шарлін та Альбер упіймали різдвяний вайб

Фото AFP з сайту Getty Images

Нагадаємо, навесні Шарлін було проекспериментувала з кольором волосся, але зрештою повернулася в блонд.


Ошатна княгиня в перлах та Burberry

Ошатна княгиня в перлах та Burberry

Фото AFP з сайту Getty Images

Як відомо, спільним дітям князя та княгині, двійнятам Габріелі та Жаку днями виповниться 9 років. Дівчинка старша за брата на дві хвилини, але трон усе одно дістанеться йому.

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княгиня монако

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