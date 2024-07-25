46-річний ексчоловік Бюндхен закрутив роман з її 27-річною колегою – ЗМІ
Зірка американського футболу та за сумісництвом ексчоловік бразильської супермоделі Жізель Бюндхен Том Брейді більше не самотній.
Про це повідомляє Page Six, посилаючись на власного інсайдера. Серце спортсмена, який у жовтні 2022-го розлучився з дружиною після 13 років шлюбу, підкорила 27-річна манекенниця та модель Sport Illustrated Брукс Надер.
До цього парочку бачили кілька разів разом. Однак в якому статусі, друзів чи чогось більшого, перебували Том та Брукс – невідомо.
Після розлучення з Бюндхен Брейді, як відомо, мав коротку інтрижку з російською моделлю Іриною Шейк. І попри "серйозні наміри", про які тоді говорили близькі до спортсмена джерела, стосунки тривали всього 4 місяці.
Нагадаємо, сама Бюндхен також вже давно не самотня. Її серце підкорив тренер з джиу-джитсу Жоаким Валенте, який був її другом задовго до розлучення з чоловіком.