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46-річний ексчоловік Бюндхен закрутив роман з її 27-річною колегою – ЗМІ

Тетяна Сухачова 25 липня, 16:00

Зірка американського футболу та за сумісництвом ексчоловік бразильської супермоделі Жізель Бюндхен Том Брейді більше не самотній.

Про це повідомляє Page Six, посилаючись на власного інсайдера. Серце спортсмена, який у жовтні 2022-го розлучився з дружиною після 13 років шлюбу, підкорила 27-річна манекенниця та модель Sport Illustrated Брукс Надер.

Ексчоловік Жізель Бюндхен Том Брейді

46-річний Том більше не самотній

фото з Instagram Тома Брейді

До цього парочку бачили кілька разів разом. Однак в якому статусі, друзів чи чогось більшого, перебували Том та Брукс – невідомо.


27-річна подружка Тома Брейді

Брукс працює як фотомодель і рідко виходить на подіум

фото з instagram моделі
Дівчина Тома Брейді

У своєму instagram Надар показує лакшері-життя моделі

фото з Instagram Брукс Надер
Брукс Наден модель

Здається, нам невдовзі слід чекати світського дебюту новоспеченої пари

фото з instagram

Після розлучення з Бюндхен Брейді, як відомо, мав коротку інтрижку з російською моделлю Іриною Шейк. І попри "серйозні наміри", про які тоді говорили близькі до спортсмена джерела, стосунки тривали всього 4 місяці.

Нагадаємо, сама Бюндхен також вже давно не самотня. Її серце підкорив тренер з джиу-джитсу Жоаким Валенте, який був її другом задовго до розлучення з чоловіком.

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