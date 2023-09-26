Смарагди у вушках і сукня за $50: черговий ефектний вихід королеви Летісії

Королева Іспанії Летісія 25-го вересня відвідала церемонію вручення премій за проєкти в галузі збереження довкілля "Retina ECO Awards", що відбулася в Мадриді.

51-річна дружина короля Феліпе, якій уже пора би офіційно обійняти посаду амбасадорки Zara, вигуляла чергову сукню від цього бренду. Коштує така близько 50 доларів.

Королева Летісія для церемонії обрала бірюзове міді Фото Getty Images

Її Величність підкреслила талію чорним ремінцем та, як зазвичай, знехтувала порадами лікарів щодо підборів. У вухах Летісії красувалися довгі сережки зі смарагдами, пише Daily Mail.

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Дружина короля не марнує нагоди похизуватися рельєфними м'язами рук Фото Getty Images

Її Величність - потужна фітнес-мотивація для своїх підданих Фото Getty Images

Нагадаємо, любов мами до Zara поділяють і принцеси: 17-річна Леонор та 15-річна Софія.

