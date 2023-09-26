Смарагди у вушках і сукня за $50: черговий ефектний вихід королеви Летісії
Королева Іспанії Летісія 25-го вересня відвідала церемонію вручення премій за проєкти в галузі збереження довкілля "Retina ECO Awards", що відбулася в Мадриді.
51-річна дружина короля Феліпе, якій уже пора би офіційно обійняти посаду амбасадорки Zara, вигуляла чергову сукню від цього бренду. Коштує така близько 50 доларів.
Її Величність підкреслила талію чорним ремінцем та, як зазвичай, знехтувала порадами лікарів щодо підборів. У вухах Летісії красувалися довгі сережки зі смарагдами, пише Daily Mail.
Нагадаємо, любов мами до Zara поділяють і принцеси: 17-річна Леонор та 15-річна Софія.
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