Красива, талановита і розумна: Шульгіна на честь 1-річчя доньки розчулила моментами її дорослішання

Марія Мельник 10 жовтня, 12:40
Шульгіна з чоловіком і двома доньками, фото
фото з Instagram

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна, яка 9-го жовтня 2023-го вдруге стала мамою, святкує перший рік молодшої доньки.

З нагоди 1-річчя Аспен мама запостила відео-привітання, де зібрала моменти дорослішання дівчинки.

"Красива, талановита, розумна", - вітає мама молодшу доньку.


Шульгіна з донькою Аспен

Мама зізнавалася, що Аспен мала народитись 10.10, однак дівчинка з'явилася на світ на день раніше

Аспен в її перший день

Аспен народилася з вагою 4200 кг за день до початку 39-го тижня

Тато доньок Олександри

Тато доньок Олександри, якого вона називає Суперменом

Шульгіна пишається, що Аспен вже вміє їсти за допомогою столового приладдя

Шульгіна пишається, що Аспен вже вміє їсти за допомогою столового приладдя

Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. У блогерки народилася донька Анджеліна. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштували пологи в Каліфорнії.

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