Красива, талановита і розумна: Шульгіна на честь 1-річчя доньки розчулила моментами її дорослішання
Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна, яка 9-го жовтня 2023-го вдруге стала мамою, святкує перший рік молодшої доньки.
З нагоди 1-річчя Аспен мама запостила відео-привітання, де зібрала моменти дорослішання дівчинки.
"Красива, талановита, розумна", - вітає мама молодшу доньку.
Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. У блогерки народилася донька Анджеліна. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштували пологи в Каліфорнії.
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