Красива, талановита і розумна: Шульгіна на честь 1-річчя доньки розчулила моментами її дорослішання

Переможниця 1-го сезону "Холостяка", блогерка Саша Шульгіна, яка 9-го жовтня 2023-го вдруге стала мамою, святкує перший рік молодшої доньки.

З нагоди 1-річчя Аспен мама запостила відео-привітання, де зібрала моменти дорослішання дівчинки.

"Красива, талановита, розумна", - вітає мама молодшу доньку.

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Мама зізнавалася, що Аспен мала народитись 10.10, однак дівчинка з'явилася на світ на день раніше

Аспен народилася з вагою 4200 кг за день до початку 39-го тижня

Тато доньок Олександри, якого вона називає Суперменом

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Нагадаємо, Шульгіна вперше стала мамою у червні 2022-го. У блогерки народилася донька Анджеліна. Раніше Саша розказувала, скільки їй коштували пологи в Каліфорнії.