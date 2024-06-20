19-річного сина Бекхема заскочили в компанії співачки-бразилійки: що про неї відомо. Фото

Сина Бекхемів заскочили з новою дівчиною

Молодшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів, 19-річного Круза заскочили у компанії чергової творчої кралі.

19-го червня в одному з районів Лондона Бекхем прогулювався з бразилійською співачкою Джекі Апостел.

Як повідомляє Daily Mail, під час шопінгу Круз обіймав Джекі за плечі. Син Бекхема зі співачкою пересувався на Land Rover Defender.

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Апостел народилася в Сан-Паулу від мами-бразилійки і тата-німця. Дівчина жила в обох країнах впродовж свого життя.

Як відомо з соціальних мереж Джекі, вона була учасницею бразильської групи Schutz, однак, схоже, пізніше розпочала сольну кар'єру.

Співачка писала пісні для багатьох виконавців, як англійською, так і португальською мовами, і проводить багато часу в Лондоні (судячи з її Instagram).

Цікаво, як довго проіснує цей роман?

Нагадаємо, у жовтні минулого року Круз розійшовся зі своєю колишньою подругою Таною. А кілька місяців тому хлопця бачили в компанії акторки-початківиці та танцівниці Скай Леделл.